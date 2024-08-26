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Коммерсантъ FM
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Сотрудник Минэнерго Бобылёв задержан после конфликта с курьером

Как стало известно «Ъ», ГУ МВД по Москве проводит доследственную проверку, по результатам которой высокопоставленному чиновнику Минэнерго Петру Бобылёву могут предъявить обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Вчера, 25 августа, вечером он вступил в конфликт с курьером интернет-магазина Lamoda и разбил стекло машины доставщика. Водитель был ранен осколками, а Петра Бобылёва задержали и доставили в дежурную часть ОМВД по району Хамовники.

Петр Бобылёв в 2021 году

Петр Бобылёв в 2021 году

Фото: Минэнерго

Петр Бобылёв в 2021 году

Фото: Минэнерго

В ночь на сегодня, 26 августа, в полицию обратился 33-летний курьер сервиса Lamoda Александр А., который сообщил о конфликте с двумя прохожими во дворе дома на Фрунзенской набережной около Андреевского моста. По словам Александра А., один из граждан стеклянной бутылкой разбил окно его машины, из-за чего курьер получил осколочные ранения головы. Позднее Александр А. был помещен в ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова.

В связи с инцидентом был задержан 44-летний Петр Бобылёв — полный тезка экс-замминистра энергетики России и действующего директора департамента развития угольной промышленности Минэнерго. На сайте ведомства говорится, что Петр Бобылёв женат и воспитывает троих детей, а в 2021 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В Минэнерго на запрос «Ъ» не ответили. В ГУ МВД по Москве сослались на закон, который защищает всех граждан от распространения персональных данных, «в том числе и этого чиновника». По данным «Ъ», по результатам доследственной проверки действия Петра Бобылёва могут быть квалифицированы как хулиганство с применением насилия к гражданам (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Впрочем, не исключено, что стороны в итоге попытаются решить конфликтную ситуацию, что называется, полюбовно.

Максим Андреев

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