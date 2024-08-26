В Сочи создадут четыре новые охраняемые природные территории

Администрация Сочи разрабатывает планы по созданию четырех новых особо охраняемых природных территорий местного значения, которые создадут к концу 2024 года. На этих участках полностью запретят любую хозяйственную деятельность, сообщила мэрия изданию «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди планируемых территорий — участок колхидского леса на улице Лесной, природные зоны «Северный склон горы Бытха», «Монастырские первоцветы» и «Цынакский лес». Эти районы защитят от строительства и другой деятельности, которая может нанести вред природе.

По поручению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева стартовала работа по созданию еще одной охраняемой зоны в лесном массиве между микрорайоном Мамайка и побережьем до 73-го км. Мэр Сочи Андрей Прошунин подтвердил, что территорию сохранят в первозданном виде и защитят от любого строительства. Сейчас специалисты подготавливают документы.

Сейчас в Сочи есть девять ООПТ местного значения, включая парки, скверы и сады, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Эти меры направлены на защиту зеленых зон от застройки и иных форм хозяйственной деятельности, подчеркнули в администрации города.

Мария Удовик