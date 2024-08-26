Управление ФСИН отрицает, что осужденных в ИК-19 поощряли самогоном и телефонами

В УФСИН по Волгоградской области не подтвердили информацию СМИ о том, что у осужденных исправительной колонии (ИК) №19 были самогон и телефоны. Четверо осужденных этой ИК на прошлой неделе захватили заложников, что привело к гибели 13 человек.

«Информация о том, что в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области сотрудники учреждения поощряли осужденных самогоном и средствами мобильной связи, является фейковой»,— заявили в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области (цитата по ТАСС).

23 августа 4 заключенных ИК-19 взяли в заложники 12 человек — 8 сотрудников колонии и 4 осужденных. Преступники уверяли, что поводом для их действий стала месть за то, что у верующих в колонии сбрили бороды, отобрали священные книги и молитвенные коврики. Нападавших ликвидировали во время штурма. В числе жертв — четверо сотрудников ФСИН. Было возбуждено дело о захвате заложников (ч. 4 ст. 206 УК РФ) и дезорганизации работы исправительных учреждений с применением насилия (ч. 3 ст. 321 УК РФ).

Подробности — в материале «Ъ» «Заключенных все меньше, а трупов все больше».

Лаура Кеффер