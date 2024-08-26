Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мать предполагаемого участника захвата ИК-19 отрицает его причастность к ЧП

Мать заключенного волгоградской исправительной колонии (ИК) №19 Темура Хусинова заявила, что на распространенных в интернете кадрах захвата исправительного учреждения ее сына нет.

«Моего сына там (на кадрах из интернета.— "Ъ") нет, поймите. Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда?.. В тюрьме сидит он, но среди вот этих людей, которые убивали, резали, его нет. Но имя там (в ориентировках.— "Ъ")... Я хочу знать, где мой сын, в каком состоянии, в каком положении»,— сказала она «РИА Новости».

Женщина подтвердила, что ее сын родился в 1995 году и является уроженцем Узбекистана. По ее словам, он через два месяца должен был выйти на свободу. Она уточнила, что ее не пускают на территорию ИК-19, и она хочет получить информацию о местонахождении сына. Женщина заверила, что он «на греховные дела не пойдет».

Ориентировки на предполагаемых преступников появились спустя несколько часов после захвата заложников в колонии. ТАСС публиковал их имена и подробности их дел. В числе захватчиков назывались Рамзиндин Тошев (гражданин Узбекистана), Назирчон Тошов (уроженец Таджикистана), Наврузи Рустамчон (уроженец Таджикистана) и Темур Хусинов (гражданин Узбекистана). Вечером вчера, 25 августа, Telegram-канал Baza писал, что Тошев и Хусинов попали в ориентировки по ошибке.

23 августа четверо заключенных ИК-19 взяли в заложники 12 человек — 8 сотрудников колонии и 4 осужденных. Погибли 13 человек, в том числе 4 сотрудников ФСИН. Преступников ликвидировали во время штурма. Возбуждено дело о захвате заложников (ч. 4 ст. 206 УК РФ) и дезорганизации работы исправительных учреждений с применением насилия (ч. 3 ст. 321 УК РФ).

Подробности — в материале «Ъ» «Заключенных все меньше, а трупов все больше».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...