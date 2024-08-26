Мать предполагаемого участника захвата ИК-19 отрицает его причастность к ЧП

Мать заключенного волгоградской исправительной колонии (ИК) №19 Темура Хусинова заявила, что на распространенных в интернете кадрах захвата исправительного учреждения ее сына нет.

«Моего сына там (на кадрах из интернета.— "Ъ") нет, поймите. Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда?.. В тюрьме сидит он, но среди вот этих людей, которые убивали, резали, его нет. Но имя там (в ориентировках.— "Ъ")... Я хочу знать, где мой сын, в каком состоянии, в каком положении»,— сказала она «РИА Новости».

Женщина подтвердила, что ее сын родился в 1995 году и является уроженцем Узбекистана. По ее словам, он через два месяца должен был выйти на свободу. Она уточнила, что ее не пускают на территорию ИК-19, и она хочет получить информацию о местонахождении сына. Женщина заверила, что он «на греховные дела не пойдет».

Ориентировки на предполагаемых преступников появились спустя несколько часов после захвата заложников в колонии. ТАСС публиковал их имена и подробности их дел. В числе захватчиков назывались Рамзиндин Тошев (гражданин Узбекистана), Назирчон Тошов (уроженец Таджикистана), Наврузи Рустамчон (уроженец Таджикистана) и Темур Хусинов (гражданин Узбекистана). Вечером вчера, 25 августа, Telegram-канал Baza писал, что Тошев и Хусинов попали в ориентировки по ошибке.

23 августа четверо заключенных ИК-19 взяли в заложники 12 человек — 8 сотрудников колонии и 4 осужденных. Погибли 13 человек, в том числе 4 сотрудников ФСИН. Преступников ликвидировали во время штурма. Возбуждено дело о захвате заложников (ч. 4 ст. 206 УК РФ) и дезорганизации работы исправительных учреждений с применением насилия (ч. 3 ст. 321 УК РФ).

Подробности — в материале «Ъ» «Заключенных все меньше, а трупов все больше».

Лаура Кеффер