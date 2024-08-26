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Коммерсантъ FM
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В Лондоне 90 человек задержаны на карибском карнавале, 15 полицейских пострадали

В первый день карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл задержаны 90 человек. 15 офицеров полиции пострадали, но никто из них не получил серьезных ранений.

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Фото: Reuters / Hollie Adams

Фото: Reuters / Hollie Adams

Фото: Reuters / Hollie Adams

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Фото: Reuters / Hollie Adams

Фото: Reuters / Hollie Adams

Фото: Reuters / Hollie Adams

Всего в мероприятии, по оценке полиции, приняли участие сотни тысяч человек. Безопасность обеспечивали около 7 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Как говорится в сообщении лондонской полиции в соцсети X, некоторые пришли на мероприятие «для совершения преступлений и участия в насилии».

На карнавале три человека получили ножевые ранения: женщина 32 лет и мужчины 24 и 29 лет. Жизнь женщины находится под угрозой.

Чаще всего участников задерживали за хранение наркотиков, в том числе для их реализации. Также аресты связаны с наличием опасного оружия, нападением на сотрудников чрезвычайных служб, ограблениями, преступлениями сексуального характера.

Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится с 1964 года. В дни проведения мероприятия в Лондоне увеличивается число преступлений, в том числе совершенных с применением холодного оружия и связанных с наркотиками. После первого дня карнавала в 2023 году были задержаны больше 80 человек.

Леонид Уварчев

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