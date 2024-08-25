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Коммерсантъ FM
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Telegram уполномочен заявить

Официальное мнение

В момент сдачи номера в печать Telegram выпустил первое официальное заявление после задержания Павла Дурова:

  • Платформа соблюдает законы ЕС, в том числе Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.
  • CEO Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе.
  • Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления этой платформой.
  • Почти миллиард пользователей во всем мире используют Telegram как средство коммуникации и источник важной информации.
  • Мы ожидаем скорейшего разрешения этой ситуации.

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