Telegram уполномочен заявить

В момент сдачи номера в печать Telegram выпустил первое официальное заявление после задержания Павла Дурова:

Платформа соблюдает законы ЕС, в том числе Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

CEO Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе.

Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления этой платформой.

Почти миллиард пользователей во всем мире используют Telegram как средство коммуникации и источник важной информации.

Мы ожидаем скорейшего разрешения этой ситуации.