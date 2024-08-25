Telegram уполномочен заявить
Официальное мнение
В момент сдачи номера в печать Telegram выпустил первое официальное заявление после задержания Павла Дурова:
- Платформа соблюдает законы ЕС, в том числе Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.
- CEO Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе.
- Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления этой платформой.
- Почти миллиард пользователей во всем мире используют Telegram как средство коммуникации и источник важной информации.
- Мы ожидаем скорейшего разрешения этой ситуации.