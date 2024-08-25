Истина, говорю вам

Смена «Единство» на образовательном форуме Росмолодежи «Территория смыслов» завершилась встречей молодых политиков с официальным представителем Министерства иностранных дел РФ Марией Захаровой. Дипломат рассказала форумчанам о многополярном порядке, взаимоуважении и неуклонном движении России к истине, а также выслушала некоторые ответные рассуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ежегодный молодежный образовательный форум «Территория смыслов» проходит с 2015 года под эгидой Росмолодежи. Его работа делится на несколько тематических смен (заездов), в которых участвуют молодые специалисты из разных отраслей, госслужащие, сотрудники силовых органов, партийцы, представители НКО и пр. В качестве лекторов традиционно выступают высокопоставленные чиновники, политики и общественные деятели.

В начале встречи Мария Захарова передала слушателям привет от министра Сергея Лаврова, который значился в программе форума, но был вынужден перенести визит по, пожалуй, самой уважительной из возможных причин. «Он обязательно приедет,— пообещала она.— Просто сегодня мероприятие, которое невозможно было отменить, сами понимаете и, наверное, догадываетесь, с кем». Дипломат заверила, что МИДу строго наказано активно поддерживать и «Территорию смыслов», и другие проекты Росмолодежи, да и вообще, взаимодействию с молодой аудиторией на Смоленской площади только рады.

По словам Марии Захаровой, Россия силилась преодолеть смутную «эпоху постправды», звала народы избавиться от разобщенности и выстроить многополярный миропорядок, устремленный к истине.

Но «эпоха постфейк» пока не наступила: «коллективный Запад» с его контролем над СМИ, соцсетями и интернетом «взял за практику не просто искажать реальность, а формировать ее», сделав акцент именно на умах молодежи, посетовала представитель МИДа. «Борьба за правду, поиск фактов, — обозначила она приоритет. — Вы знаете, что на Западе глушат эти голоса, многополярность им как кость в горле».

Пример многополярности Мария Захарова явила сама, отдав большую часть мероприятия под вопросы из зала, в том числе от зарубежных гостей. Первым микрофон взял сербский YouTube-блогер, поинтересовавшийся проблемами глобальной журналистики и шансами его страны на вступление в БРИКС. «Дело за народом и властями Сербии»,— заметила госпожа Захарова, добавив, что объединение как раз адаптируется к начавшемуся расширению. С журналистикой сложнее — ее активно «отменяют» в пользу блогинга, в основе которого успех и деньги, а не этика и закон, разъяснила дипломат: «Мы сделали все, чтобы не дать поставить на одну доску блогерство и журналистику. Разная степень ответственности, мотивация и, соответственно, результат».

Гость из Италии тоже интересовался медиа. «Я знаю, что в России есть поговорка "Сила в правде!"» — похвастал он на неплохом русском и запросил поддержки в создании международной (и непременно молодежной) организации по борьбе с фейками. Чиновница пообещала помочь, но призвала «не смотреть на вопросы фактчекинга банально».

«Важна трактовка,— объяснила Захарова.— Один говорит, что опоздал, другой — что задержался, а третий — что его задержали: факт один, трактовка разная».

Впрочем, интересов, «которые нельзя было бы примирить», не существует, а потому фактчекинг следует вести на основе «взаимоуважения и интересов друг друга».

С различением интересов, да и вообще друг друга, как выяснилось, дела тоже могут обстоять небанально. «Каково ваше мнение по поводу миграционной политики в стране?»— заметно стесняясь, поинтересовался Тимур из Узбекистана. «Какой стране — Узбекистане?» — аккуратно уточнила госпожа Захарова. «Да нет, в нашей стране — Российской Федерации»,— твердо ответил молодой человек под громовую овацию зала. «Одним вопросом мы меняем нарративы!» — с восторгом отметила гостья. Взаимопроникновение государств укоренено глубоко, продолжила она, и сейчас (после 20-летнего пребывания натовцев в Афганистане) особое внимание следует уделять вопросам безопасности в регионе (Центральной Азии. – “Ъ”). В связи с этим тема миграции остается одной из приоритетных для российских властей, аккуратно резюмировала дипломат: «Мое личное мнение — законность обязательна, взаимоуважение безусловно… Начинающиеся с неуважения попытки объяснить все через национальный вопрос доводили свои страны и народы до бездны».

Безобидного вида девушка из Ямало-Ненецкого округа доложила, что некие несознательные молодые люди продолжили поездки по обмену с США, несмотря на официальное решение властей РФ о признании подобных программ нежелательными: «Я знаю реальные примеры и реальных людей… Будет ли МИД принимать меры?» «Передайте сведения…» — рекомендовала дипломат. «Я уже писала в МИД!» — не успокаивалась девушка. «Передайте нам эти знания в письменном виде, кого вы там отследили,— терпеливо повторила госпожа Захарова, но не удержалась от сарказма: — Надеюсь, что среди них нет вашего бывшего…»

Молодежь спрашивала еще о гегемонии доллара, международной кооперации, реакции на ядерные провокации — и получала ответы о многополярности, мирном сотрудничестве и экономической независимости государств от мала до велика».

«Я была на разогреве»,— напомнила в конце концов Мария Захарова, еще раз пообещав личную явку Сергея Лаврова (на этой неделе на форуме пройдет финальная смена «Команда»).

Григорий Лейба