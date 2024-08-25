С опорой на третью силу

Судя по опросам общественного мнения, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис продолжает укреплять свои позиции. При этом в штабе Дональда Трампа опасаются, что в ближайшие дни стоит ожидать очередного скачка ее популярности. Республиканцы, осознавая неблагоприятную для них тенденцию, попытались переломить ее, перетянув на свою сторону самого сильного независимого кандидата — Роберта Кеннеди-младшего. Пока остается неясным, насколько его поддержка поможет экс-президенту отыграть утраченные позиции. Так или иначе, по обе стороны баррикад признают, что гонка предстоит не на жизнь, а на смерть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политики Дональд Трамп (справа) и Роберт Кеннеди-младший

Фото: Evan Vucci / AP Политики Дональд Трамп (справа) и Роберт Кеннеди-младший

Фото: Evan Vucci / AP

Несмотря на ожидание республиканцев, что стремительный рост популярности кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис вот-вот закончится, ее лидерство в большинстве национальных опросов продолжает укрепляться.

На сегодня Харрис не просто удалось отыграть отставание от республиканцев при Джо Байдене, но и вырваться вперед.

Два крупнейших агрегатора общественного мнения США RealClearPolitics и FiveThirtyEight дают ей преимущество в 1,5 и 3,6 процентного пункта соответственно. Причем очевидно, что дополнительный позитивный импульс рейтингам госпожи Харрис даст ее весьма удачное выступление на Национальном съезде Демократической партии (см. “Ъ” от 23 августа).

Даже консервативные наблюдатели признают, что это выступление крайне встревожило республиканцев.

«Речь Камалы Харрис была настолько хорошо написана и так хорошо произнесена, что она сама по себе могла бы принести ей победу на президентских выборах, если бы выборы проводились сегодня»,— написал в своей колонке для UnHerd политолог и историк, известный своими работами по стратегии американской политики, геоэкономике, военной истории и международным отношениям, профессор Эдвард Люттвак. С ним согласен и генеральный директор компании Stagwell Inc., а также председатель влиятельного исследовательского института The Harris Poll Марк Дж. Пенн. В своем авторском комментарии для консервативного Fox News он пишет, что это речь, «которая воодушевила демократов». По его словам, это был «более или менее безупречный съезд»; хоть он и завершился, но еще долго продолжит влиять на внутриполитическую ситуацию в США. И, вероятно, укреплять позиции госпожи Харрис в опросах, «как это обычно бывает после съезда».

В окружении бывшего президента, судя по всему, уже готовятся к плохим новостям из-за предстоящих опросов.

В служебной записке, написанной социологами предвыборного штаба Дональда Трампа Тони Фабрицио и Трэвисом Тунисом, которая была разослана по региональным штабам в субботу и оказалась в распоряжении CNN, прогнозируется очередной скачок популярности госпожи Харрис после съезда. «После DNC (Democratic National Convention.— “Ъ”) мы, вероятно, увидим еще один небольшой, хотя и временный, скачок популярности Харрис в опросах общественного мнения. Скачки после съезда — это явление, которое происходит после большинства партийных съездов… Поэтому не удивляйтесь, если Харрис получит временный скачок популярности на 2–3 пункта»,— говорится в документе. К слову, один прогноз господина Фабрицио уже сбылся: в июле он предупреждал о «медовом месяце» для Камалы Харрис после того, как она сменит президента Джо Байдена в качестве кандидата в президенты. Перед завершением кампании по переизбранию Джо Байдена, согласно опросам CNN Poll of Polls, он отставал от Дональда Трампа на 4%.

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Фото: Julia Nikhinson / AP Билборд с изображением Камалы Харрис

Фото: Julia Nikhinson / AP

По информации The Washington Post из штаба экс-президента, последний начал всерьез раздражаться из-за новостей, которые изображают его уже не таким усердным агитатором, как его оппонентка. Поэтому штаб Трампа насытил его рабочий график серией митингов «с целью сведения на нет итогов съезда Демократической партии».

На одном из таких митингов — в пятницу в Аризоне — господин Трамп и заявил, что берет в свою команду снявшегося с выборов независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего. Последний, сообщив о своем выходе из гонки и поддержке Дональда Трампа за несколько часов до этого митинга, появился на нем и выступил перед избирателями Аризоны. По словам господина Кеннеди, анализ показал, что его присутствие в гонке навредит больше бывшему президенту и поможет кандидатке от Демократической партии. Причиной приостановки кампании и поддержки бывшего президента он назвал, в частности, неблагоприятную ситуацию со свободой слова в США при нынешней администрации и ее неверную позицию по отношению к войне на Украине.

Сам Дональд Трамп уверен, что решение господина Кеннеди «окажет огромное влияние на кампанию». «Бобби и я будем бороться вместе, чтобы победить коррумпированный политический истеблишмент»,— заявил он.

Социологи Трампа также верят в позитивное влияние поддержки Роберта Кеннеди на предвыборную гонку. «Это хорошие новости для президента Трампа и его кампании»,— сообщил господин Фабрицио в другой своей служебной записке, уверяя, что большинство избирателей Роберта Кеннеди проголосуют в пользу бывшего президента.

Впрочем, сейчас сложно сказать, насколько оправдается ставка республиканцев на присоединение к их кампании представителя одной из самых именитых династий политиков-демократов Америки. Если в начале предвыборной гонки Роберт Кеннеди мог похвастаться двузначными цифрами поддержки, то в последнее время она упала в несколько раз, особенно после того, как Камала Харрис, став кандидатом от Демократической партии вместо Джо Байдена, вернула в лоно родной партии многих демократов, не согласных с выдвижением престарелого президента на новый срок. На момент выхода из гонки у господина Кеннеди осталось около 5% поддержки электората. При этом данные большинства опросов свидетельствуют, что даже те сторонники, которые остались ему верны, пока не проявляют готовности по призыву своего кандидата перейти на сторону экс-президента.

Однако нельзя сказать, что стратеги кампании Камалы Харрис излучают оптимизм по поводу итогов президентской гонки. Они признают, что в кампании госпожи Харрис пока много проблемных мест.

Она, по сути, еще не сформулировала свою политическую линию, у нее не было программных интервью и пресс-конференций.

Politico опросило на съезде Демократической партии стратегов кампании, и многие из них рекомендуют однопартийцам сдерживать энтузиазм. Они заявили изданию, что их внутренние опросы «гораздо менее радужны», чем опросы для более широкой публики. Так, опрос, заказанный демократической исследовательской фирмой Navigator Research и представленный во время съезда, показал, что демократка и республиканец, по сути, идут вровень в колеблющихся штатах. А в опросах по поводу положительных характеристик кандидатов, которые лучше всего отражают мнения избирателей относительно того, имеет ли кандидат правильное видение действительности и является ли он сильным лидером, и вовсе лидирует Дональд Трамп, утверждает Politico.

Екатерина Мур, Вашингтон