Вопросы символического значения

На днях президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании «гуманитарной поддержки» иностранцам, разделяющим «традиционные российские духовно-нравственные ценности». С 1 сентября они получат право обратиться за разрешением на временное проживание в стране без учета льготы и сдачи экзамена на знание русского языка и истории России. Примечательно, что документ приняли спустя несколько дней после отказа судом в Санкт-Петербурге в предоставлении убежища гражданке Австрии Нурит Шаллер, которая не согласна с политикой у себя на родине. «Ъ-СПб» обсудил с экспертами правовую основу этого нормативного акта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно указу иностранные граждане и лица без гражданства могут запросить разрешение на временное проживание в РФ без учета утвержденной правительством квоты и без сдачи экзамена на знание русского языка и российской истории, если они не согласны «деструктивными неолиберальными идеологическими установками» в своих государствах. В документе отмечается, что перечень стран, которые навязывают установки, «противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям», утвердит правительство. Министерству иностранных дел поручено обеспечить выдачу однократных виз на три месяца в исключительных случаях по заявлению иностранцев. Действовать нормативно-правовой акт начнет с 1 сентября 2024 года, а его реализация началась с 19 августа.

Такой механизм, следует из текста, подготовлен для «поддержки лиц, сделавших свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ».

В ноябре 2022 года Владимир Путин подписал указ , утверждающий основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. В частности, в нем сказано, что мировоззрение россиян должно формироваться на основе патриотизма, гражданственности, крепкой семьи, приоритете духовного над материальным, гуманизме, милосердии, коллективизме, исторической памяти, а также единстве народов, проживающих в России. «В дальнейшем ситуация может развиваться по позитивному либо негативному сценарию»,— говорится в документе. Первый вариант будет возможен в случае последовательного укрепления традиционных ценностей, а второй — при отсутствии противодействия деструктивной идеологии.

Угрозу традиционным ценностям, как говорится в документе, представляют: деятельность экстремистских и террористических организаций; отдельные СМИ; действия США и других недружественных стран; иностранные НКО и некоторые организации и лица в России.

Что касается недавнего указа об оказании «гуманитарной поддержки» иностранцам, то занятно, что он вышел буквально через несколько дней после подтвержденного судом отказа гражданке Австрии Нурит Шаллер в убежище.

Тогда уроженке Вены не удалось мотивировать перед Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга угрозу для жизни ей как иудейке в своей стране, которая, по ее мнению, исходит от радикальных приезжих с Ближнего Востока. В своем иске к МВД РФ она указала, что хочет быть полезной России и обязалась выучить русский язык. Кроме того, в качестве одного из аргументов госпожа Шаллер привела распространение «в европейских странах антироссийской пропаганды». По ее словам, тот, кто «защищает Россию или распространяет правдивые факты о России и специальной военной операции, считается врагом общества». «Хочу жить в стране с традиционными ценностями, чувствуя себя в безопасности. Я дипломированный лингвист и писатель. Я с удовольствием буду преподавать немецкий язык»,— указала она.

Однако суд оставил иск гражданки Австрии без удовлетворения, приняв решение с учетом позиции ФСБ. Там пришли к выводу, что предоставление ей статуса беженки является «нецелесообразным». Как уточнила в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, в суде выяснилось, что женщина занимается «изучением политической обстановки в нашей стране», что, по всей видимости, могло насторожить службу безопасности. Сама же госпожа Шаллер заявила «Ъ-СПб», что об этом ее никто даже не спрашивал. «Я никогда не говорила, что исследую политическую ситуацию в России. Я не знаю, откуда берется это. В прессе было много лжи»,— возмутилась она.

В разговоре с «Ъ-СПб» Нурит Шаллер не скрывала радости по поводу нового указа президента, однако оптимизм ее носит все же сдержанный характер: она пояснила, что пока не понимает, как эта процедура работает.

«Путин принял это решение, потому что мое дело попало в СМИ. Вот это да! Я чувствую себя важной персоной. Отлично, Путин! Даже президент России со мной согласен»,— отметила эмигрантка.

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты считают, что ситуация с госпожой Шаллер едва не стала для российского государства потерей неплохого пиар-хода, поскольку переезд в РФ иностранцев с Запада — далеко не частое явление, но уже этой осенью у желающих может появиться основание остаться в России легально, так как сейчас в России, по отзывам самих иностранных граждан, с этим большие сложности. Однако документ, полагают эксперты, на данный момент содержит ряд технических недостатков.

Так, например, совершенно не факт, что иностранец, не принимающий политику своего государства, одобрительно относится к политике России. «Неинтеграция в другое общество еще не означает интеграции в наше, но навряд ли это основная цель акта. Здесь налицо проявление миграционной политики "враг моего врага — мой друг", где главная цель — демонстративная, символическая»,— высказал мнение Владислав Дроконов, партнер юрфирмы «Кадыров, Дроконов и партнеры».

Юрист высказал сомнение, что ответственные лица будут досконально изучать превалирующие направления внутренней политики всех стран мира, чтобы определить их «неолиберальность».

«Скорее всего, список будет дублировать перечень недружественных стран, среди которых нет достаточно либеральных, например, Аргентины, Израиля и Таиланда, что создаст некоторое логическое противоречие. Если же составители подойдут к своей работе не так формально, то чем именно они будут руководствоваться при составлении списка — не очень понятно,— рассуждает господин Дроконов.— С мотивировкой несогласия с политикой иностранного государства тоже есть вопросы. Как будет проводиться оценка неприверженности чуждым ценностям? Будет ли это оставлено на усмотрение конкретного сотрудника МВД или же, что хуже, будет выпущена методичка по проверке взглядов кандидата? Или нужно будет принести специальную клятву? Какие-то варианты представляются комичными, какие-то страшными. Надеюсь, простого заявления в свободной форме будет достаточно. Иначе мы можем столкнуться со злоупотреблениями со стороны ответственных лиц на местах».

Эксперт также подчеркнул, что указ, хоть и освобождает от сдачи экзамена по русскому языку для претендентов, но при подаче документов на гражданство или вид на жительство он все равно нужен. «Наверное, за три года выучить язык на уровне, достаточном для получения ВНЖ, можно, но, уверен, будет это нелегко и доступно не каждому. Поэтому остаться в России тоже может оказаться проблемой. Тем не менее, несмотря на все недостатки самого документа, я не могу не порадоваться этой идее»,— резюмировал эксперт.

По мнению руководителя центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгия Федорова, данный указ был принят скорее в рамках информационной войны, которая существует сегодня между Россией и Западом, и ожидать большого наплыва иностранцев из государств не стоит. «В массовом формате этот механизм вряд ли будет востребован. Если посмотреть на ту же Европу то, конечно, там есть сейчас пропаганда нетрадиционных ценностей и всего прочего, но там существуют и такие, скажем так, островки консерватизма: Польша, Венгрия, в Италии есть католические территории,— считает политолог.— И в этом отношении это скорее такой шаг в большой информационной кампании, где, естественно, все это ретранслируется на мировую прессу».

Господин Федоров также обратил внимание, что в России все еще не решена проблема с переселением русских и русскоязычных из-за рубежа в РФ. «Сейчас у нас правоприменение вызывает вопросы, все программы "задыхались", и каким образом заработает данная программа — это вопрос. То есть задумка понятна, но с точки зрения реализации тут у меня большие сомнения»,— заключил эксперт.

Андрей Кучеров