Музей изящных манипуляций

Сразу несколько новостей последнего времени проливают свет на будущую судьбу самого дорогого в истории произведения изобразительного искусства — приписываемого кисти самого Леонардо да Винчи «Спасителя мира», картины, проданной в 2017 году за рекордные $450 млн наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману. Главная из этих новостей — «Спаситель мира» станет главной приманкой нового музея в Эр-Рияде, более того — «якорным объектом» для развития туризма в королевстве. Художественный обозреватель “Ъ” Кира Долинина оказалась среди тех искусствоведов, которые эти планы расценивают с большим скепсисом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Спаситель мира» должен сыграть спасительную роль для туристической притягательности Саудовской Аравии

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP «Спаситель мира» должен сыграть спасительную роль для туристической притягательности Саудовской Аравии

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Злосчастная картина «Спаситель мира» (лат. «Salvator Mundi»), точно написанная на рубеже XV–XVI веков, но совсем не точно самим Леонардо, вот уже лет двадцать регулярно оказывается в центре скандала. То он музейный (проблема атрибуции), то финансовый (арт-дилер обманул покупателя, а тот решил судиться), а то и политический (чтобы предотвратить показ картины в Лувре под подписью одного только Леонардо, предположительно, понадобилось вмешательство президента Макрона; см. “Ъ” от 9 апреля 2021 года). За этой историей столько амбиций и столько миллионов, что картину в любом случае можно считать уже вписанной в историю искусства (точнее, в социологию искусства), а саму ее можно даже и не показывать.

Ведь не показывали же ее публично с момента того драматичного аукциона Christie’s, когда цену подняли с ожидаемых $100 млн до $450 млн и картина ушла на Ближний Восток. «Петушиные бои» — так охарактеризовала аукцион бывшая сотрудница аукционного дома. Но настоящие бои разворачивались вокруг картины и в тихих кабинетах музейных и академических искусствоведов, степень влияния на решения которых оценить без суда сложно, но в том, что без реальных или символических капиталов тут не обошлось, сомнений нет.

Имена крупных специалистов по творчеству Леонардо и его круга мелькали в новостных лентах совсем не специализированных СМИ. То британский историк искусства Мартин Кемп в 2022 году признается, что принц пригласил его в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть картину: «Были предприняты шаги, чтобы заставить меня посмотреть на нее». Вердикт — подлинный Леонардо. То куратор музея Прадо Ана Гонсалес Мозо в каталоге выставки «Леонардо и копия Моны Лизы» 2021 года понижает рейтинг картины «Спаситель мира» до статуса «приписываемые работы, работы мастерской Леонардо либо работы, авторизованные и создававшиеся под контролем Леонардо». Вердикт — картина в последней категории. То специалисты Лувра в 2018 году проводят самое глубокое из известных исследований «Спасителя мира» перед своей выставкой Леонардо: они категорически отвергают его авторство и готовы согласиться разве что с тем, что гениальный тосканец в лучшем случае «принимал участие» в создании этой работы. Вот только эта экспертиза и первый вариант каталога с ней почти бесследно исчезают, картина на выставке не появляется вовсе.

Странные слухи ходили и вокруг местоположения «Спасителя мира». То ли она хранится на яхте принца, то ли в Женеве в хранилище, то ли еще где, а может, и вовсе пропала (стоит напомнить, что в свое время кража «Джоконды» из Лувра сделала ее самой узнаваемой картиной старых мастеров в мире, до этого случая она была всего лишь одной из картин Леонардо). Ну вот хотя бы с этим наконец появилась определенность: сразу несколько источников за последний месяц подтвердили, что работа будет выставлена в качестве главного шедевра художественного музея, который станет частью Королевского комплекса искусств в парке короля Сальмана в Эр-Рияде. В этот комплекс войдут Национальный театр и Королевский институт традиционных искусств, несколько академий, кинокомплекс и т. п. Комплекс спроектировал знаменитый испанский архитектор Рикардо Бофиль, и он станет последней его работой, реализованной уже посмертно (архитектор умер от ковида в 2022 году). Завершится строительство музея, возможно, уже в этом году.

В июле стало известно, что директором этого нового саудовского Музея мировых культур станет Хартвиг Фишер — бывший директор Государственных музейных собраний Дрездена (2011–2016), а затем и Британского музея (2016–2023), откуда он был вынужден уволиться после громкого скандала из-за серии случившихся в музее краж. На прошедшей неделе на BBC был показан документальный сериал «Королевство: самый могущественный принц в мире», где профессор Принстона Бернард Хейкель пересказывает свой разговор с принцем Мухаммедом бен Сальманом: принц, согласно словам профессора, поведал, что строит «свою копию Лувра», в которой царить будет «Спаситель мира», ведь в парижский Лувр, по его мнению, «90% посетителей приходят только для того, чтобы увидеть еще одну работу Леонардо — "Мону Лизу"».

Политически эти планы рациональны: если привлечь в Саудовскую Аравию миллионы туристов, это должно сказаться на экономической, социальной и культурной диверсификации. Музей и весь парк короля Сальмана являются частью более широкой программы Vision 2030, инициированной правительством Саудовской Аравии в 2016 году именно с этой целью. Есть, правда, проблемы с соблюдением прав человека в королевстве, но нынче это как-то мало кого смущает, вот и Эр-Рияд уже получил права на проведение всемирной выставки Expo 2030 и чемпионата мира по футболу FIFA 2034.

Но вот ставить на «Спасителя мира», некую «мужскую Джоконду», как главную приманку для туристов — идея так себе. Мало того что художественное качество картины сомнительно (ну страшная она очень, больше напоминает жуткие, на современный взгляд, подделки Хана ван Меегерена под Вермеера, чем вожделенную «Мону Лизу»), так еще и Иисус благословляющий не совсем тот сюжет, который может стать визитной карточкой мусульманской страны, о чем принцу Мухаммеду еще при покупке картины не раз напоминали влиятельные соотечественники. Нашумевшая рекламная кампания перед аукционом 2017 года, когда на камеру чуть ли не рыдали перед «Спасителем» простые люди и голливудские звезды, вряд ли повлияет на эмоции заплативших солидные деньги за визит в Эр-Рияд туристов. Плакать, глядя на эту бледную немочь, не очень хочется. Но, с другой стороны, «самая большая маркетинговая манипуляция в истории искусства», как назвал продвижение картины режиссер-документалист Антуан Виткин, снявший фильм «Salvator Mundi: Спаситель мира» (2021), вполне способна удивлять нас и дальше.