Чистейший лист

В Калининграде завершился 12-й фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». Лучшим фильмом в конкурсе полнометражных дебютов стал «Чистый лист» Полины Кондратьевой, а сыгравшая в нем Зинаида Ястржембская получила спецприз жюри «За яркий актерский дебют». В короткометражном конкурсе победила лента «Яблоки» Вари Маценовой. Об итогах фестиваля рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Зинаида Ястржембская (справа) и режиссер Полина Кондратьева (в центре) перед началом показа фильма «Чистый лист»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса Зинаида Ястржембская (справа) и режиссер Полина Кондратьева (в центре) перед началом показа фильма «Чистый лист»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Короче», открывшийся картиной Романа Михайлова, подытожен приветом ему же: фильм—победитель короткометражного конкурса снят по его рассказу. Действие маленькой трагикомедии «Яблоки» разворачивается в психиатрической больнице. В отличие от «нормального» мира за окном, одержимого войной и по пятницам поставляющего героин одному из пациентов, здешние обитатели умеют любить: кто-то инопланетян, кто-то Бога, а главный герой, которого сыграл рэпер Антоха МС,— прекрасную одноклассницу, которую последний раз видел двадцать лет назад. Вместе с двумя товарищами он сбегает из больницы, чтобы снова ее найти.

Остроумно снятый, смешной и добрый фильм сразу завоевал симпатии фестивальной аудитории, и в итоге его обаянию поддалось и жюри. Ведь, как говорится в самой ленте, если три дурака поверят в чудо, оно обязательно сбудется.

Жюри полнометражного конкурса тоже вряд ли пришлось столкнуться с тяжелыми муками выбора.

Картина Полины Кондратьевой оказалась не только на голову выше своих соперников на «Короче», которые в этом году подобрались довольно слабые, но и достойно смотрелась бы в программе любого смотра.

Рита (Полина Цыганова) живет в маленьком городе с отцом (Дмитрий Куличков), замкнувшимся в себе после смерти жены, Ритиной матери. Им в прямом смысле сложно говорить друг с другом: отец заикается и с трудом выталкивает слова. Из Риты же они льются потоком — она пишет стихи и мечтает сочинять песни, но для начала ей надо вырваться из города, неинтересной ей учебы в колледже и уж совсем тягостной перспективы поступать в медицинский, которую против ее желания устроил отец. После того как из колледжа ее все-таки отчисляют за прогулы и несданные сессии, девушка устраивается сиделкой к дочери своей преподавательницы и соседки (Елена Лядова) Саше (Зоя Ястржембская), у которой тяжелая форма ДЦП.

«Чистый лист» — уже не первая фестивальная картина за короткое время, рассказывающая о людях с инвалидностью.

В фестивале «Окно в Европу» в Выборге участвовали «Правила Филиппа» и «Филателия», конкурс «Короче» продолжился фильмом «Точка опоры», главный герой которого после травмы оказывается парализован ниже пояса. При этом лента Кондратьевой — единственная из них, раскрывающая эту тему, все еще кажущуюся отдельной и особой, искренне и эмоционально, но при этом правдиво, без ложной сентиментальности и фальшивого оптимизма. Кроме того, это еще и драма взросления, где и подростки, и взрослые выглядят, разговаривают и ведут себя как живые люди, которых вы можете встретить на лестничной площадке, а не выдуманные авторами конструкты. В целом получается во всех смыслах кино здорового человека, которого так не хватает и на фестивалях, и в прокате.

На этом фоне особенно курьезным кажется решение жюри присудить второй спецприз с, хочется думать, ироничной формулировкой «За кинематографическую попытку спасти нашу Землю» разухабистой «экологической комедии» Евгения Корчагина «Говорит Земля!».

Потомственный шахтер Стас (Антон Филиппенко), с детства мечтающий о море и серфинге, получает от начальника (Гоша Куценко) поручение провести экскурсию по шахте для столичной журналистки Лены (Ирина Горбачева). В процессе выясняется, что та никакая не журналистка, а экоактивистка, приехавшая разоблачать нарушения в работе горнодобывающего комплекса, но тут на нее и Стаса обрушивается свод шахты, и в результате наш герой начинает буквально слышать голос матери-Земли. Та доверительно сообщает, что у нее развилась аллергия на человечество и скоро она чихнет, в результате чего случится апокалипсис, и мы все умрем. Раздолбаю Стасу придется нехотя спасать планету.

Возможно, создатели фильма (сценаристов тут четверо, и половина из них, как и режиссер, подвизалась на комедийных сериалах канала ТНТ) предполагали снять злободневную сатиру в духе «Не смотрите наверх» Адама Маккея.

Но поскольку сатира — жанр обоюдоострый, то цели тут выбраны самые безответные: экоактивисты, которые не едят мяса, сортируют мусор и ездят на электромобилях (почему-то все это представляется авторам дико смешным), и лидеры недружественных государств (правда, шутка про дряхлого американского президента успела прокиснуть еще до премьеры, такая незадача). Кроме того, в фильме фигурируют загадочные представители то ли спецслужб, то ли администрации Президента, нечистые на руку девелоперы и один боевой пенсионер.

Вместе они тонут в потоке глупых и пошлых шуток, апофеозом которых становится открытие, что для спасения планеты людям надо схватить друг друга за задницы — поскольку с этим местом связана способность слышать сигналы Земли о помощи. Для российского кинопрома дело, конечно, привычное, но вот в то, что таким образом он спасет сам себя, почему-то не очень верится.