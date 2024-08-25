Воронежский производитель летательных аппаратов «КБ Русь» попал под санкции США

Зарегистрированный в Воронеже производитель летательных аппаратов ООО «КБ Русь» попало под санкции США. Это единственная компания из Черноземья, оказавшаяся в SDN-лист, в который американский Минфин включил более 400 физических и юридических лиц — не только из России, но также из Великобритании, Казахстана, Канады, Китая, Турции и Франции.

По данным Rusprofile, ООО «КБ Русь» зарегистрировано в ноябре 2018 года. Основной вид деятельности — производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Актуальные финансовые показатели не раскрываются. В 2021 году выручка составила 7 тыс. руб., чистая прибыль — 2 тыс. Баланс активов на тот год равнялся 123,3 млн руб. Гендиректор и владелец 70% — Олег Фоменко. Еще 30% принадлежит московскому торговцу топливом ООО «Слэм» Сергея Корнеева. Оба совладельца в новый список Минфина США не попали.

«КБ Русь» — владелец 51% подмосковного ООО «Бела-Русь» (еще 49% — у белорусского ООО «КБ беспилотные вертолеты), у которого тот же основной вид деятельности и которым также руководит Олег Фоменко. Кроме того, господин Фоменко управляет подмосковным АО «Альянс техноплюс» с тем же видом деятельности (собственники не раскрываются) и владеет 100% столичного ООО «Петрогарант», которое занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. С декабря 2021 по август 2023 году в собственности «КБ Руси» было также зарегистрированное с ним по одному адресу ООО «Русь аэрологистик», созданное для исследований и разработки в области прочих естественных и технических наук. Нынешний гендиректор и владелец — Елена Акаева. Сергей Корнеев участвует только в деятельности «Слэма».

В мае под санкции США попали семь компаний из Черноземья — воронежские ООО «Аедон», ООО «Гикэл», ООО «Юпэл», ООО «ПЛ» и ООО «Торгово-производственный комплекс "Максимум"», Липецкий механический завод и Болховский завод полупроводниковых приборов.

Александр Прытков

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