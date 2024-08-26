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Коммерсантъ FM
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Граждане прошлись по бьютикам

Расходы на красоту растут

Индустрия красоты, пытавшаяся несколько лет восстановиться после серьезного падения во время пандемии, стала демонстрировать заметный рост. В январе—июле число чеков в российских парикмахерских и салонах красоты увеличилось на 11% год к году, в Москве — на 14%. Годом ранее показатели не превышали 4,5%.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В январе—июле число чеков в парикмахерских и салонах красоты по всей России выросло на 11% год к году, в Москве — на 14%, подсчитали аналитики «Платформы ОФД». За тот же период 2023 года динамика была заметно ниже — 4,5% и 4,3% соответственно.

До этого спрос на услуги салонов красоты и парикмахерских сокращался из-за пандемии, после которой бьюти-индустрия восстанавливалась очень медленно, констатирует руководитель салона Celebrity Яна Яковлева. Сейчас, по ее словам, сектор показывает заметный рост с 2020 года.

Как отмечают аналитики «Платформы ОФД», сейчас все больше потребителей выбирают дорогостоящие виды услуг, считая их качественными, что приводит к росту числа посетителей в премиальных салонах.

В этом году активно набирает тренд на натуральность, говорит владелица салонов «Лаки Лайк» и «Бигуди» Лялья Садыкова. Женщины все чаще предпочитают маникюр без покрытия лаком и однотонное окрашивание волос, продолжает она. Такие услуги требуют большего внимания. Вместо похода в маникюрный салон на покрытие гель-лаком один раз в три недели на процедуру без покрытия нужно приходить раз в неделю, а однотонное окрашивание необходимо поддерживать раз в месяц, в то время как на сложное окрашивание (шатуш, балаяж и т. п.) можно приходить один раз в полгода, поясняет Лялья Садыкова.

127,1 миллиарда рублей

составил оборот индустрии красоты в РФ в январе—июне, по данным Росстата

Основатель сети «Персона» Игорь Стоянов связывает рост числа чеков также с выходом из тени частных мастеров, которые оформляют самозанятость и официально принимают оплату от клиентов. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, число самозанятых по всей России во всех отраслях в конце июля выросло на 35% год к году, до 10,9 млн человек. Отдельных данных по бьюти-индустрии в реестре не приводится.

Почему спрос на косметологические услуги смещается из салонов красоты к частным мастерам

Но возвращаться к работе в салонах частные мастера не спешат, из-за чего бизнес испытывает серьезный дефицит кадров, говорит Яна Яковлева. По данным Росстата, в июне безработица составила 2,4%, обновив исторический минимум с начала 1990-х годов. «Нехватка персонала усиливается за счет ужесточения миграционной политики, так как наша индустрия тоже зависима от кадров из Средней Азии»,— подчеркивает управляющий партнер сети «Пальчики» Антон Дерконос. К апрелю более 30 регионов РФ ограничили работу иностранцев в разных сферах предпринимательства, сообщал ранее RTVI.

На бьюти-индустрию давят и другие негативные факторы. Если раньше поставщики косметики меняли стоимость продукции один раз в год, то сейчас — почти ежеквартально, отмечает Лялья Садыкова. По подсчетам «Платформы ОФД», в январе—июле в салонах красоты по всей России стоимость услуг выросла в среднем на 11% год к году, до 1,7 тыс. руб., в Москве — на 4%, до 3,1 тыс. руб.

На этом фоне обороты индустрии красоты также увеличились, по данным Росстата, в январе—июне на 16%, до 127,1 млрд руб., в целом по России, в Москве — на 14%, до 14,6 млрд руб.

В обозримой перспективе, по мнению эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, предприниматели в бьюти-индустрии сфокусируются на нишевых проектах. Открывать новые точки будут в основном сетевые салоны, которым проще выдерживать конкуренцию, в том числе за персонал, резюмирует руководитель Единого центра индустрии красоты Юлия Гоцуляк.

Дарья Андрианова

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