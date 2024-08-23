Ни снести, ни достроить

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил на новое рассмотрение дело о сносе ТЦ «Привокзальный» в Сочи. Недостроенный объект расположен в историческом центре города. Инициатором проекта был предприниматель Анзор Пруидзе, осужденный за мошенничество. Позже права на долгострой перешли к новому застройщику. Суды нижестоящих инстанций отказали мэрии курорта в требовании демонтировать строение. Новое рассмотрение назначено на 1 октября. Параллельно Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает заявление застройщика о признании незаконным решения сочинских властей об отмене разрешения на строительство. Юристы считают, что именно второй иск является преимущественным.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Сочи», Арбитражный суд Северо-Кавказского округа принял решение отменить постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда и решение Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) о запрете сноса ТЦ «Привокзальный» в Сочи и направил дело на пересмотр в первую инстанцию. Предварительное судебное заседание назначено на 1 октября.

ТЦ «Привокзальный» расположен в историческом центре Сочи, напротив здания железнодорожного вокзала, который является памятником архитектуры федерального значения. Проект инициировало ООО «ТЦ “Привокзальный”», учрежденное Анзором Пруидзе, впоследствии осужденным за мошенничество в особо крупном размере.

Как говорится в материалах дела, в 2010 году мэрия Сочи выдала разрешение ООО «ТЦ "Привокзальный"» на строительство торгового центра в районе ж/д вокзала, но спустя два года обратилась в суд с требованием признать строение самовольной постройкой и снести, поскольку вместо двух этажей ответчик возвел четыре. В 2013 году стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого мэрия обещала не препятствовать выдаче разрешения на новое строительство при условии сноса ответчиком существующей самовольной постройки.

В 2016 году администрация Сочи выдала разрешение на строительство семиэтажного торгового центра сроком на два года. Работы должны были завершиться в 2018 году, однако к этому времени учредитель предприятия стал фигурантом нескольких уголовных дел. В 2017 году ООО «Торговый центр "Привокзальный"» переуступило договор аренды ООО «Сочи Привокзальный». Строительные работы периодически останавливались и возобновлялись, к настоящему моменту степень готовности объекта составляет 33%.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сочи Привокзальный» зарегистрировано в Сочи в 2017 году. Гендиректор и владелец — Андрей Шабанов. Основной вид деятельности компании — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Данных о доходах компании за 2023 год в системе не содержится, чистый убыток составил 948 тыс. руб.

В 2022 году власти Сочи отменили разрешение на строительство ТЦ и вновь обратились в арбитражный суд с иском о сносе спорного объекта как самовольной постройки. Параллельно АСКК рассматривает заявление застройщика о признании незаконным решения мэрии об отмене разрешения на строительство.

Суд первой инстанции назначил судебную экспертизу, по результатам которой недостроенный объект признан соответствующим всем градостроительным нормам. Однако мэрия в своем иске указывает на то, что строительно-техническая экспертиза проводилась без детального обследования, а лишь на основании визуального осмотра. Кроме того, по мнению властей Сочи, суды не учли, что в судебных актах не был решен вопрос о продлении срока действия разрешения, а значит, решения нижестоящих судебных инстанций нельзя признать обоснованными.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и Партнеры» Роман Домащенко указывает на решение АССК о необходимости проведения дополнительной экспертизы. «Но она должна быть проведена исключительно государственными судебно-экспертными организациями, а не частными. Конкретно этот объект отнесен к зоне обслуживания ФБУ “Краснодарская лаборатория судебной экспертизы” Минюста России. И другие организации не имеют права ее проводить. Займет этот процесс от полугода до года», —пояснил юрист. Он добавил, что преимущественным в этой истории является все же рассмотрение иска предприятия о признании незаконным анулирования разрешения на строительство.

Елена Турбина