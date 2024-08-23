Нижегородская область субсидирует региональные перевозки авикомпании «Сибирь»

Авиакомпания «Сибирь» включена в перечень получателей субсидий Нижегородской области на региональные авиаперевозки в 2024 году указом губернатора Глеба Никитина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Субсидии уже получают авиакомпании Red Wings, «Икар», «Азимут», «Северный ветер» и «ЮВТ Аэро». «Сибирь» станет шестой в этом списке.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», на субсидирование авиаперевозок в 2024 году в бюджете Нижегородской области были предусмотрены 178,9 млн руб.

Владимир Зубарев