Бывшему председателю думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву продлили арест

Как выяснил «Ъ-Приволжье», Московский районный суд в четверг на два месяца продлил арест бывшему председателю думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель городской думы Олег Лавричев (слева) перед судебным заседанием о продлении ареста в Московском районном суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший председатель городской думы Олег Лавричев (слева) перед судебным заседанием о продлении ареста в Московском районном суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее его обвинили в особо крупной растрате 22,4 млн руб. и легализации похищенного имущества. По версии следствия, в 2019 году, возглавляя Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ), Олег Лавричев незаконно передал частной клинике своей жены аппарат маммографии, приобретенный за счет предприятия.

После ареста Олег Лавричев сложил с себя полномочия депутата и председателя думы, передав заявление из СИЗО. Думу возглавил единоросс Евгений Костин. Дополнительные выборы по округу экс-депутата назначены на 8 сентября.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ» «Спикера взяли на фонд».

Роман Рыскаль