Бывшему председателю думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву продлили арест
Как выяснил «Ъ-Приволжье», Московский районный суд в четверг на два месяца продлил арест бывшему председателю думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву.
Бывший председатель городской думы Олег Лавричев (слева) перед судебным заседанием о продлении ареста в Московском районном суде
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Ранее его обвинили в особо крупной растрате 22,4 млн руб. и легализации похищенного имущества. По версии следствия, в 2019 году, возглавляя Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ), Олег Лавричев незаконно передал частной клинике своей жены аппарат маммографии, приобретенный за счет предприятия.
После ареста Олег Лавричев сложил с себя полномочия депутата и председателя думы, передав заявление из СИЗО. Думу возглавил единоросс Евгений Костин. Дополнительные выборы по округу экс-депутата назначены на 8 сентября.
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