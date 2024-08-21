Она сказала «да»
«Коммерсантъ. Стиль» собрал главные свадебные кольца с бриллиантовыми солитерами
Фото: Liza Borzaya
У большинства уважающих себя мировых ювелирных брендов есть специальная коллекция украшений для свадьбы. Как правило, в нее входят классические кольца с крупными бриллиантами. Совсем недавно свадебная линейка Love Values появилась и у российской марки Liza Borzaya. Креативный директор бренда решила взглянуть на привычные формы и силуэты через призму «Сказки о Царе Салтане» А. С. Пушкина, тем более что сказочные герои давно присутствуют в ассортименте марки. Все кольца для помолвки Liza Borzaya классического дизайна из белого золота с бесцветными бриллиантами получили сказочные названия. В конструкции кольца «Княжна» оправа для бриллианта задумана словно высокий ворот наряда, в кольце «Царевна» она похожа на корону. В кольце «Пламя» шинка выложена бриллиантами так, словно пламя поднимается вверх, к солитеру огранки «сердце» или «груша». Вес бриллиантов варьируется от 0,7 карата до 5 карат, а во флагманской модели коллекции «Диво» сверкает 10-каратный камень багетной огранки. Внутри шинки некоторых колец скрыт крошечный бриллиант огранки «сердце» диаметром 2,2 мм, узнаваемую форму имеют и крапаны крепления солитера.
Соло для бриллианта
Parure Atelier предлагает кольца для помолвки, в том числе на заказ, с крупными бриллиантами разных огранок. В арсенале бренда-ателье «круги», «кушоны», «багеты» на бриллиантовых шинках или в обрамлении мелких камней. Вес некоторых бриллиантов превышает 5 каратов.
У MIUZ Diamonds есть специальная флагманская коллекция Solo 1920: цифры обозначают год основания компании, а Solo — солирующий бриллиант самого высокого качества, пусть и не самого большого размера (0,2–1,1 карата). Чаще всего ювелиры помещают камень классической круглой огранки в крапановую закрепку, которая оставляет его максимально открытым взору.
Бриллиантовая классика Mercury собрана в коллекции Classic. В ней же можно найти кольца для помолвки с самыми разными бриллиантами как по каратности, так и по типу огранки. Из самых эффектных экземпляров отметим великолепный бриллиант круглой огранки цвета F чистоты VS1 весом более 20 каратов. Кольцо похожего дизайна имеется у Chamovskikh: 5-каратный круглый бриллиант (цвет E, чистота VVS2) окружен с обеих сторон парой расположенных под углом камней фантазийной огранки «воздушный змей», что создает правильную геометрию бриллиантов.
Нестандартные решения
Некоторые любят погорячее и потому предпочитают наскучившей классике оригинальный подход. Он касается, например, дизайна. Почему бы не нарушить симметрию кольца и не сместить солитер немного вбок? Или не пустить рядом под углом бриллиантовую дорожку? Такие решения предлагают ювелиры Alrosa Diamonds в обновленной коллекции What is Love. Epic Jewellery придумали кольца-метаморфозы со съемным центральным камнем: он крепится на крошечных винтах и вынимается прямо в оправе-касте. Таким образом, в кольце для помолвки можно установить любой другой камень, а сам бриллиант вместо ободка с традиционной бриллиантовой дорожкой поместить на суперсовременную шинку из золота и анодированного титана.
Еще одно нестандартное решение для помолвки — лабораторные бриллианты вместо природных. Кстати, они могут вырасти до значительных размеров. Компания Shiphra предлагает кольцо с огромным выращенным бесцветным камнем весом более 32 каратов. Ювелиры бренда Suzanne Code, также специализирующегося на дизайне украшений с лабораторными бриллиантами, выпустили кольцо c выращенным солитером весом более 7 каратов.