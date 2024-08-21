Она сказала «да»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya

У большинства уважающих себя мировых ювелирных брендов есть специальная коллекция украшений для свадьбы. Как правило, в нее входят классические кольца с крупными бриллиантами. Совсем недавно свадебная линейка Love Values появилась и у российской марки Liza Borzaya. Креативный директор бренда решила взглянуть на привычные формы и силуэты через призму «Сказки о Царе Салтане» А. С. Пушкина, тем более что сказочные герои давно присутствуют в ассортименте марки. Все кольца для помолвки Liza Borzaya классического дизайна из белого золота с бесцветными бриллиантами получили сказочные названия. В конструкции кольца «Княжна» оправа для бриллианта задумана словно высокий ворот наряда, в кольце «Царевна» она похожа на корону. В кольце «Пламя» шинка выложена бриллиантами так, словно пламя поднимается вверх, к солитеру огранки «сердце» или «груша». Вес бриллиантов варьируется от 0,7 карата до 5 карат, а во флагманской модели коллекции «Диво» сверкает 10-каратный камень багетной огранки. Внутри шинки некоторых колец скрыт крошечный бриллиант огранки «сердце» диаметром 2,2 мм, узнаваемую форму имеют и крапаны крепления солитера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо Liza Borzaya Кольцо Liza Borzaya Кольцо Liza Borzaya Кольцо Liza Borzaya Кольцо Liza Borzaya Кольцо Liza Borzaya Кольцо Liza Borzaya Следующая фотография 1 / 7 Кольцо Liza Borzaya Кольцо Liza Borzaya Кольцо Liza Borzaya Кольцо Liza Borzaya Кольцо Liza Borzaya Кольцо Liza Borzaya Кольцо Liza Borzaya

Соло для бриллианта

Parure Atelier предлагает кольца для помолвки, в том числе на заказ, с крупными бриллиантами разных огранок. В арсенале бренда-ателье «круги», «кушоны», «багеты» на бриллиантовых шинках или в обрамлении мелких камней. Вес некоторых бриллиантов превышает 5 каратов.

У MIUZ Diamonds есть специальная флагманская коллекция Solo 1920: цифры обозначают год основания компании, а Solo — солирующий бриллиант самого высокого качества, пусть и не самого большого размера (0,2–1,1 карата). Чаще всего ювелиры помещают камень классической круглой огранки в крапановую закрепку, которая оставляет его максимально открытым взору.

Бриллиантовая классика Mercury собрана в коллекции Classic. В ней же можно найти кольца для помолвки с самыми разными бриллиантами как по каратности, так и по типу огранки. Из самых эффектных экземпляров отметим великолепный бриллиант круглой огранки цвета F чистоты VS1 весом более 20 каратов. Кольцо похожего дизайна имеется у Chamovskikh: 5-каратный круглый бриллиант (цвет E, чистота VVS2) окружен с обеих сторон парой расположенных под углом камней фантазийной огранки «воздушный змей», что создает правильную геометрию бриллиантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо Classic, белое золото, бриллиант 10 каратов круглой огранки, Mercury Кольцо Solo 1920, белое золото, бриллиант 1,04 карата, MIUZ Diamonds Кольцо, белое золото, бриллиант 5,11 каратов огранки «радиант», Parure Atelier Кольцо Royal, белое золото, бриллиант 5 каратов круглой огранки, Chamovskikh Кольцо Classic, белое золото, бриллиант 10 каратов огранки «эмеральд», Mercury Кольцо, белое золото, бриллиант 5,37 каратов огранки «эмеральд», Parure Atelier Кольцо «Признание», белое золото, бриллиант 0,299 карата, «Бронницкий ювелир». Следующая фотография 1 / 7 Кольцо Classic, белое золото, бриллиант 10 каратов круглой огранки, Mercury Кольцо Solo 1920, белое золото, бриллиант 1,04 карата, MIUZ Diamonds Кольцо, белое золото, бриллиант 5,11 каратов огранки «радиант», Parure Atelier Кольцо Royal, белое золото, бриллиант 5 каратов круглой огранки, Chamovskikh Кольцо Classic, белое золото, бриллиант 10 каратов огранки «эмеральд», Mercury Кольцо, белое золото, бриллиант 5,37 каратов огранки «эмеральд», Parure Atelier Кольцо «Признание», белое золото, бриллиант 0,299 карата, «Бронницкий ювелир».

Нестандартные решения

Некоторые любят погорячее и потому предпочитают наскучившей классике оригинальный подход. Он касается, например, дизайна. Почему бы не нарушить симметрию кольца и не сместить солитер немного вбок? Или не пустить рядом под углом бриллиантовую дорожку? Такие решения предлагают ювелиры Alrosa Diamonds в обновленной коллекции What is Love. Epic Jewellery придумали кольца-метаморфозы со съемным центральным камнем: он крепится на крошечных винтах и вынимается прямо в оправе-касте. Таким образом, в кольце для помолвки можно установить любой другой камень, а сам бриллиант вместо ободка с традиционной бриллиантовой дорожкой поместить на суперсовременную шинку из золота и анодированного титана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо What is Love, белое золото, бриллиант, Alrosa Diamonds Кольцо What is Love, белое золото, бриллиант, Alrosa Diamonds Кольцо «Метаморфозы», белое золото, бриллиант 3 карата, Epic Jewellery Следующая фотография 1 / 3 Кольцо What is Love, белое золото, бриллиант, Alrosa Diamonds Кольцо What is Love, белое золото, бриллиант, Alrosa Diamonds Кольцо «Метаморфозы», белое золото, бриллиант 3 карата, Epic Jewellery

Еще одно нестандартное решение для помолвки — лабораторные бриллианты вместо природных. Кстати, они могут вырасти до значительных размеров. Компания Shiphra предлагает кольцо с огромным выращенным бесцветным камнем весом более 32 каратов. Ювелиры бренда Suzanne Code, также специализирующегося на дизайне украшений с лабораторными бриллиантами, выпустили кольцо c выращенным солитером весом более 7 каратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо The 32 ct Ring, белое золото, лабораторно выращенный бриллиант огранки «кушон» 32,22 карата, Shiphra Кольцо, белое золото, лабораторно выращенный бриллиант огранки «радиант» 7,13 карата, Suzanne Code Кольцо The White Princesse, белое золото, лабораторно выращенный бриллиант огранки «принцесса» 4,12 карата, Shiphra Следующая фотография 1 / 3 Кольцо The 32 ct Ring, белое золото, лабораторно выращенный бриллиант огранки «кушон» 32,22 карата, Shiphra Кольцо, белое золото, лабораторно выращенный бриллиант огранки «радиант» 7,13 карата, Suzanne Code Кольцо The White Princesse, белое золото, лабораторно выращенный бриллиант огранки «принцесса» 4,12 карата, Shiphra

Нина Спиридонова