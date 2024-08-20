Главный в каске

Инфраструктурный комитет краевого заксобрания поддержал перераспределение градостроительных и дорожных полномочий между муниципалитетами и регионом. Власти Прикамья будут курировать в территориях проектирование и возведение детсадов, школ, домов культуры, крупных дорог и прочего. Это решение объясняется нехваткой профильных подразделений в местных администрациях, затягиванием сроков строительства и другими проблемами. Одни депутаты предлагают правительству вместо перерас­пределения полномочий усилить контроль и сопровождение местных администраций при ведении крупных строек. Другие парламентарии поддерживают законопроект, указывая на дефицит профильных кадров в муниципалитетах и трудности с ведением надзора за возведением объектов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Члены инфраструктурного комитета краевого заксобрания на заседании 20 августа обсудили законопроект о перераспределении градостроительных и дорожных полномочий между муниципалитетами и регионом. Документ предполагает передачу на уровень региона полномочий по проектированию и строительству соцобъектов стоимостью свыше 50 млн руб., гидротехнических сооружений. Из ведения муниципалитетов планируется также перевести проектирование, строительство и реконструкцию дорог в округах стоимостью более 450 млн руб., в реализации которых участвует федеральный бюджет (в границах Перми — стоимостью более 1 млрд руб.).

По словам министра строительства Пермского края Артема Габдрахманова, в регионе возводится много объектов, в том числе социальных. Так, за последние пять лет в крае вдвое вырос объем строительных работ. При этом в администрациях 47% муниципальных образований нет подразделений, выполняющих функции специализированных заказчиков, что по Градкодексу РФ необходимо для возведения различных объектов. «Нет даже юридического лица, которое могло бы выступать техзаказчиком и осуществлять строительный контроль»,— отметил господин Габдрахманов. При этом в последние годы есть практика, когда региональное управление капстроительства занимается строительным контролем и техническим надзором за соцобъектами, которые возводятся в территориях. В основном это детские сады, школы, дворцы культуры и прочее.

В минстрое подчеркнули, что на территориях не хватает профильных специалистов по контролю за стройками, что приводит к проблемам. «Нет практики проведения предпроектных работ, которые бы позволили на дальнейшем этапе строительства исключить ошибки. При сборе исходных данных нет оперативной взаимосвязи с организациями, осуществляющими поставку ресурсов на земельный участок. В силу отсутствия специализированного ПО проектные работы зачастую не контролируются, не проверяется содержание проектной документации. Фиксируются некорректно оформленные документы, что приводит к затягиванию сроков закупочных процедур и сроков ввода в эксплуатацию»,— рассказал докладчик.

В результате возведение и ввод в эксплуатацию объектов затягивается. Перевод вышеуказанных полномочий позволит решить возникающие проблемы, считают в минстрое. Полномочия должны перейти краю с 1 января 2025 года. Региональные власти станут курировать местные стройки, создав муниципальную адресную инвестпрограмму. Документ будет формироваться по заявкам муниципалитетов.

Обсуждаемая инициатива по передаче градполномочий с муниципального на краевой уровень не первая в Пермском крае. Этот процесс начался в 2021 году. Тогда от мэрии Перми к региональному правительству перешли полномочия по подготовке и утверждению генплана города, его изменению, утверждению правил землепользования и застройки (ПЗЗ) и другие. В 2024 году региону от мэрии перешла еще часть компетенций, среди которых подготовка документации по планировке территории города для размещения объектов местного значения, образование участков под многоквартирными домами и прочее.

Нынешний законопроект вызвал дискуссию среди членов инфраструктурного комитета. По словам депутата Вероники Куликовой, «тактически» она понимает предлагаемую передачу полномочий. Однако парламентарий считает, что фактически региональные власти забирают полномочия у местных властей, «выхолащивая кадры», это отрицательно отразится на развитии территорий. Депутат предложила краевым ведомствам усилить контроль и сопровождение за социальными стройками в территориях вместо перераспределения полномочий.

Председатель комитета по развитию инфраструктуры Павел Черепанов обратил внимание, что все крупные стройки в муниципалитетах ведет краевой УКС. По словам депутата, квалифицированные сотрудники останутся в местных администрациях и продолжат там курировать другие работы, например по проектам «Формирование комфортной городской среды», по капремонту крыш домов, строительству школьных стадионов и так далее. В компетенцию краевых властей перейдет «большое проектирование, строительство и надзор».

Первый заместитель председателя инфраструктурного комитета Александр Третьяков поддержал законопроект, отметив, что видит дефицит кадров в сельских территориях. Муниципалитеты не могут вести крупные стройки вроде возведения гидротехнических сооружений или спорткомплексов без поддержки регионального УКСа, заявил он. Депутат поинтересовался критериями отбора проектов в муниципальную адресную инвестпрограмму и установлением сроков их возведения, а также не будут ли расходиться сроки строительства в ней с планами местных властей, закрепленными в комплексных планах развития территорий. Вице-премьер регионального правительства Андрей Алякринский отвечал, что если планируемая стройка обеспечена финансированием, то ее сроки в адресной инвестпрограмме сдвигать не будут. «Я думаю, работы всем хватит. Зря вы думаете, что мы обижаем специалистов. Забирать сотрудников из УКСов на территории края к себе мы не собираемся, если только они сами не захотят к нам устроиться»,— заверил господин Алякринский.

Павел Черепанов добавил, что решение о перераспределении полномочий зрело два года, и привел примеры, когда местные власти затягивают сроки возведения детсадов и других объектов. «Работы в УКСах, кроме как вести эти стройки, нет»,— резюмировал депутат.

Члены инфраструктурного комитета одобрили законопроект, теперь его рассмотрят на ближайшем заседании в августе.

Евгения Ахмедова