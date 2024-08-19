КСП рекомендовала отклонить проект о внешнем облике фасадов в центре Перми

По информации «Ъ-Прикамье», Контрольно-счетная палата города Перми вынесла заключение на проект решения Пермской городской думы, согласно которому владельцев зданий в центре города обяжут разрабатывать и согласовывать колерные паспорта на свои объекты. Согласно заключению КСП, разработка колерного паспорта «является завышенным требованием».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие проекта повлечет дополнительные расходы городского бюджета в размере 2,6 млн руб., «так как разработка колерных паспортов требуется в отношении 95 муниципальных зданий». Кроме этого, по мнению КСП, предлагаемое решение «не относится к вопросам, регулируемым правилами благоустройства, в частности не является требованием к внешнему виду фасадов зданий».

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что городские власти внесли в думу проект решения о разработке и согласовании колерных паспортов на административные здания. Проект призван формировать и улучшать архитектурный облик центральный городских территорий. Новые правила предполагается распространить на строения, расположенные в границах городского центра и на улицах градостроительного значения, фасады которых обращены на территорию общего пользования и находятся на первой линии застройки.

Напомним, что в феврале 2017 года в Перми вступило в силу постановление администрации, утвердившее форму и порядок согласования колерного паспорта.