В Перми временно изменится расписание трамвайных маршрутов

В связи с ремонтом трамвайных путей в районе тоннеля на ул. Дзержинского с 18 часов 19 августа по 23:59 25 августа будет скорректировано движение всех трамвайный маршрутов Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Трамвайный маршрут №3 с 18 часов 19 августа прекратит движение. Пассажиры могут воспользоваться автобусными маршрутами №14, 50, 54, 64, 67 и 74, работающими на участке от ул. Локомотивной до Паркового проспекта.

Движение вагонов маршрутов №4, 5, 6, 7 и 8 не будет осуществляться на участке от станции Пермь II до депо «Красный Октябрь». На этот период часть вагонов будет размещена на охраняемых разворотных кольцах, откуда будет начинаться утренний выпуск и где временно вагоны будут располагаться по окончании вечерних рейсов. 19 августа маршруты №4 и 5 с 20 часов будут курсировать по маршруту «Микрорайон Висим — ул. Ленина — ул. Борчанинова — станция Бахаревка». Окончание работы обоих маршрутов запланировано на станции Пермь II. Трамвайный маршрут №7 после 20 часов будет следовать сообщением «ВРЗ — ул. Максима Горького — ул. Революции — ул. Борчанинова — ул. Ленина — ВРЗ». Окончание работы трамвайных маршрутов №6, 7 и 8 запланировано на разворотном кольце «Пермская ярмарка».