Грузовик снес дорожное ограждение в Хостинском районе Сочи

В воскресенье вечером на улице Яна Фабрициуса в Хостинском районе Сочи грузовик протаранил металлическое ограждение. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Кубани Фото: Пресс-служба ГАИ Кубани

В воскресенье, 18 августа, в 17:30 в Хостинском районе Сочи произошла авария с участием груженого грузовика. 38-летний водитель автомобиля марки «Шакман», двигаясь в районе местного рынка, допустил столкновение с металлическим ограждением тротуара.

По предварительным данным, причиной ДТП стала неправильно выбранная скорость на закругленном участке дороги, что привело к потере контроля над транспортным средством. В момент происшествия на пешеходной зоне не было прохожих. Пострадавших нет. О состоянии местного жителя, который находился за рулем, пока не сообщалось.

Мария Удовик

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