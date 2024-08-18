Регби-клуб «Стрела-Ак Барс» одолел «Славу» в 1/4 финала Чемпионата России

Казанская команда «Стрела-Ак Барс» одолела московскую «Славу» со счетом 19:11 в четвертьфинале Чемпионата России по регби. Об этом рассказали в пресс-службе спортивного клуба.

В первом тайме преимущество было на стороне московского клуба. Команды ушли на перерыв при счете 6:0 в пользу «Славы».

«Слава» сделала все, чтобы победа не была легкой для нас«, — рассказал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» ДжейПи Нил после матча.

По версии подписчиков Telegram-канала «Матч! Регби» лучшим игроком матча «Слава» — «Стрела-Ак Барс» стал полузащитник казанского клуба Степан Хохлов.

Казанская команда настроена победить во втором четвертьфинальном матче в серии до двух побед. Игра пройдет 24 августа в Казани.

Диана Соловьёва

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