В Татарстане выделят 28,5 млн руб. на лекарства от гиперпаратиреоза

В Татарстане выделят 28,5 млн руб. на покупку таблеток «Цинакальцет» для лечения гиперпаратиреоза (ГПТ). Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Лекарства поставят для татарстанцев, имеющих право на получение социальной помощи. Заказчик — Министерство здравоохранения Татарстана.

В рамках закупки приобретут около 5,4 тыс. упаковок таблеток. Цена за одну упаковку лекарства доходит почти до 5,2 тыс. руб.

ГПТ — заболевание эндокринной системы, обусловленное повышением паращитовидного гормона в крови. При ГПТ у пациента наблюдается повышенное содержание кальция в крови.

В Казани за первые полгода 185 тыс. человек прошли диспансеризацию, а 64 тыс. жителей пришли на профилактические осмотры.

Диана Соловьёва

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