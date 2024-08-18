При реализации нацпроекта в сфере образования украли более 50 млн руб

В России завели уголовное дело «Мошенничество в особо крупном размере» при реализации нацпроекта в сфере образования. Сумма похищенных средств составила более 50 млн руб. Об этом сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Хищение средств произошло в 2021 году. Другие детали дела не уточняются.

В марте 2024 года Никулинский районный суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю главы Минпросвещения Марине Раковой. Госслужащую признали виновной в причастности к мошенническому хищению около 50 млн рублей, выделенных на образовательные программы.

По версии следствия, у Марины Раковой было 6 сообщников. Среди них экс-руководители Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) и Российской академии народного хозяйства и госуправления (РАНХиГС). Обвиняемых задержали в 2021 году, но уголовное дело касалось их деятельности в 2018–2020 годах. Марину Ракову приговорили к 5 годам колонии общего режима. Суд взыскал с нее 2 млн руб. ущерба и оштрафовал на 900 тыс. руб.

Диана Соловьёва

Читайте нас в Telegram