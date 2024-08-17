Бизнес осваивает сербский МСП

Российский бизнес продолжает осваивать Сербию, но конкуренция усилилась. В июне в стране работало почти 2 тыс. компаний, открытых релокантами. Об этом «Ведомостям» сообщили в Российско-сербском межправительственном комитете. За два года количество подобных организаций выросло более чем в 2 раза. Сейчас в сербской юрисдикции развивают свой бизнес более 7 тыс. предпринимателей из России. Как изменилась ситуация на рынке? И с какими трудностями сталкиваются релоканты? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным компании «Финиона», в 2023 году Сербия занимала первое место в мире по количеству открытых россиянами офисов. За 2022-й диаспора, по разным данным, увеличилась в 60 раз и достигла 200 тыс. человек. Из-за этого местный рынок пережил бум: филиалы в стране открывали и ай-ти гиганты вроде «Яндекса», и небольшие юрлица, например, книжные магазины или косметические производства.

Но активнее всех развивались айтишники, рассказал корреспондент “Ъ”на Балканах Геннадий Сысоев: «В Сербии буквально два года назад был даже подготовлен проект, который позволял россиянам, если они основывают фирму, то буквально через год получать сербское гражданство. Однако этот проект получил достаточно жесткую критику со стороны ЕС, и этот закон так и не вступил в силу. Тем не менее временный вид на жительств, оно достаточно либерально. Основное число специалистов — это IT-специалисты, остальные сферы, консалтинг, частично недвижимость».

За 2023 год в рамках программы «ВНЖ за открытие бизнеса» россияне создали почти 600 новых офисов, подсчитали в компании «Финиона». По данным сербских властей, Россия находится на четвертом месте по объему инвестиций в экономику страны. За 2023 год они превысили $3 млрд.

В ресторанной сфере предприниматели заняли все пустовавшие ранее ниши – только для россиян уже открыли несколько заведений, специализирующихся на сырниках. Теперь бизнес рассматривает возможность расширения на соседние страны, отмечает совладелец сети «Кофилин» Анатолий Побожев: «Каждый партнер — это свое ИП. Конкуренция растет, потому что открываются новые заведения, причем классные. И русские, и сербские, но русских больше. Нужно активнее работать и на сербскую аудиторию, на удержание русской аудитории. Продукты, материалы— все становится проще достать, плюс русские выходят с предложениями в том числе операционных систем. Появились агентства, где бухгалтера — граждане России. Наверное, дальше можно идти на рынок Черногории, Болгарии. Я надеюсь, скоро откроем заведение в Софии».

Впрочем, с 2022 года в Сербии не только стало больше бизнесменов, но и поднялась и инфляция. Последние два года показатель не опускается ниже 10%. Релоканты жалуются и на другие проблемы: из-за роста конкуренции участились проверки качества, а местные подняли ставки аренды. При этом с ростом бизнеса траты только увеличиваются, говорит основатель салона Beba beauty & bar Ирина Плотникова: «За последнее время открылось несколько десятков салонов, это все выходцы из России. Пока что полноценно никто так и не решил проблемы с материалами, с поставками, есть определенные таможенные ограничения.В Сербии проще законодательство с алкогольной лицензией, но при этом высокие налоги: 60% с каждого сотрудника, плюс от прибыли 15% и еще потом 15% от дивидендов. Кроме того, если, например, вы оформляете не сербских граждан, на бизнес ложится дополнительная нагрузка по оформлению всех документов».

По словам собеседников “Ъ FM”, около трети российских компаний, открытых после 2022 года, вынуждены были прекратить работу уже к концу 2023-го. Ужесточение борьбы с обходом санкций, например, сильно сказалось на логистическом бизнесе, который активно использовал сербские транспортные коридоры.

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