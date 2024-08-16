Зарплаты сотрудников бюджетных организаций проиндексируют на 5,1%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексации зарплат на 5,1% работникам федеральных госучреждений с 1 октября. Такая индексация окладов предусмотрена законом о федеральном бюджете на 2024 год.
Михаил Мишустин
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Речь идет об индексации зарплат преподавателей федеральных вузов, медицинских работников клинических центров и работников гидрометеорологических служб, сообщила пресс-служба Минтруда. Также зарплату проиндексируют тем, кто работает в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры, а также гражданскому персоналу силовых ведомств.
О росте зарплат в России — в материале «Ъ» «Гонки на зарплатах».