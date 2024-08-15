Америка вложилась в соккер

В преддверии домашнего чемпионата мира сборная США обзаведется, пожалуй, самым известным тренером в своей истории. Ею будет руководить аргентинец Маурисио Почеттино, в последнее десятилетие возглавлявший крупные европейские клубы, но с национальными командами никогда не работавший.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маурисио Почеттино будет готовить сборную США к выступлению на домашнем чемпионате мира 2026 года

Фото: Dan Mullan / Getty Images Маурисио Почеттино будет готовить сборную США к выступлению на домашнем чемпионате мира 2026 года

Фото: Dan Mullan / Getty Images

После неудачного выступления на прошедшем этим летом Кубке Америки стало понятно, что американская сборная станет искать нового тренера. На домашнем первенстве команда не вышла из группы, пропустив вперед панамцев. Вскоре был уволен ее прежний наставник американец Грегг Берхалтер, мало известный за пределами своей родины.

О том, что Федерация футбола США не собирается экономить на преемнике Берхалтера, прямо заявил ее спортивный директор Мэтт Крокер: «С точки зрения зарплаты мы должны быть конкурентоспособными, чтобы получить тренера, уровень которого позволит достичь желаемых результатов. Это наш приоритет. Это то, во что мы готовы вложиться». Теперь поиски, похоже, завершились. Пост согласился занять Маурисио Почеттино. Об этом сообщили сразу несколько авторитетных источников, включая The Athletic.

Это назначение должно стать самым громким в истории сборной США. Раньше за нее брались в основном местные специалисты, толком не заявлявшие о себе за пределами страны.

Мировым именем из всех ее прошлых тренеров обладал лишь немец Юрген Клинсманн, руководивший командой с 2011 по 2016 год. Но он за известность, впрочем, больше обязан славной карьере игрока. Больших успехов в футболе после ее завершения Клинсманн не добился.

А вот за спиной Маурисио Почеттино уже есть довольно благополучный отрезок карьеры тренера. Большим клубам он стал интересен после хорошей работы в скромных — испанском «Эспаньоле» и английском «Саутгемптоне». В 2014 году аргентинец принял предложение «Тоттенхема» и впоследствии стал одним из самых продуктивных тренеров в истории лондонской команды. Среди его достижений и выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/19, и лучший за полвека финиш в Премьер-лиге («Тоттенхем» стал вторым в год, когда титул сенсационно достался «Лестеру»).

В ПСЖ Почеттино провел лишь один полный сезон. Парижане с 15-очковым запасом выиграли чемпионат Франции, но вылета от мадридского «Реала» в 1/8 финала оказалось достаточно для отставки.

Всего год Почеттино пробыл и в «Челси», уволившем его этой весной, несмотря на, казалось бы, очевидный прогресс. Шестое место в чемпионате, финал Кубка лиги и полуфинал Кубка Англии — неплохая кампания для команды, почти на две трети состоявшей из новых игроков и пострадавшей от травм. Особенно на фоне жуткого сезона-2022/23, значительную часть которого лондонцы провели недалеко от зоны вылета.

С национальными командами аргентинец никогда не работал. А ожидаемое назначение исключает его из числа претендентов на аналогичную должность в более амбициозной сборной — английской (ранее о возможности такого союза сообщал Sky Sports), также оставшейся без тренера после ухода Гарета Саутгейта и назначившей недавно временным менеджером Ли Карсли.

В сборной США от Почеттино, вероятнее всего, ждут как минимум прорыва в четвертьфинал чемпионата мира 2026 года.

Последний раз до этой стадии американцы добирались в начале века в Японии и Южной Корее. Из пяти последующих первенств они отобрались на четыре, пропустив только проходившее в России в 2018 году. На трех — выходили в play-off, но его первый раунд преодолеть не могли.

При новом формате чемпионата мира (со следующего розыгрыша в финальной части будет принимать участие 48 команд) выход из группы не должен стать для сборной США проблемой — теперь протиснуться в play-off можно будет и с третьего места в квартете. А вот путь до финала станет на один матч длиннее: в играх на вылет будет представлено 32 команды, а не 16, как раньше.

Дебютировать в новой должности Маурисио Почеттино может уже осенью: на сентябрь у сборной США запланированы товарищеские встречи с канадцами и новозеландцами. А для выставления промежуточных оценок должен подойти Золотой кубок CONCACAF (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), который состоится следующим летом. Как ранее сообщала газета Marca, организаторы планируют пригласить на него лучшие сборные Европы, Южной Америки и Африки.

Роман Левищев