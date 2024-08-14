После гибели ребенка в ДТП на трассе Джубга — Сочи возбудили уголовное дело

В Туапсинском районе возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребенка в результате ДТП на трассе Джубга — Сочи — Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во вторник, 13 августа, на трассе Джубга — Сочи — Абхазия 25-летний житель Тольятти, управляя автомобилем «Мерседес», сбил восьмилетнего ребенка, который вышел на дорогу из остановившегося на проезжей части автомобиля. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Следственный отдел по городу Туапсе СУ СК России по краю инициировал проверку, которая завершилась возбуждением уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход расследования и его результаты находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

Мария Удовик

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