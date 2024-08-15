«Реал» приберег класс

Свой очередной сезон «Реал» открыл встречей, в которой пополнил гигантскую коллекцию своих трофеев. В матче за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в Варшаве мадридцы, за которых впервые сыграл и впервые забил перешедший из ПСЖ Килиан Мбаппе, вяло провели первый тайм, но во втором уничтожили итальянскую «Аталанту», обыграв ее со счетом 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aleksandra Szmigiel, Reuters Фото: Aleksandra Szmigiel, Reuters

Для всех, кому мил испанский футбольный монстр, кто не ленится фиксировать все его бесчисленные достижения, это, безусловно, было приятное начало сезона. Выигранный «Реалом» Суперкубок оказался шестым в его истории. А это — новый рекорд. До поездки в Варшаву мадридцы делили его с «Барселоной» и «Миланом». Сейчас уже не делят, хотя достаточно долго казалось, что, как бы невысоко на фоне «Реала», победителя Лиги чемпионов, ни котировалась «Аталанта», победитель минувшего розыгрыша Лиги Европы, добраться до рекорда фавориту будет непросто.

Варшавский матч, это официальное, торжественное открытие уже формально стартовавшего нового футбольного сезона, постоянно напоминал о том, что сезон предыдущий завершился совсем недавно, всего-то месяц назад. И глупо, например, ждать, что те, кто еще в июле рубился за свои сборные в чемпионате Европы или Кубке Америки, вот так сразу, едва попрощавшись со своими коротенькими каникулами, толком не потренировавшись, начнут искрить. Форма не та. Ну, они и не искрили. В том числе игрок, на которого обращали внимание в первую очередь.

Килиана Мбаппе, главного новичка «Реала», тренер Карло Анчелотти интегрировал в основу, не пожертвовав ради него ни единым элементом своей атаки — ни Винисиусом, ни Родригу, ни Джудом Беллингемом. Просто функции этих элементов слегка изменились. Мбаппе доверили передний край, центральный участок, а остальным достались роли скорее подыгрывающих. Беллингему вообще хотелось посочувствовать. Только что — свободный художник, которому позволено фактически все что угодно, теперь — пахарь, располагающийся где-то в глубине поля и прилично нагруженный оборонительными обязанностями, от которых освобожден французский форвард, впрочем, все равно не слишком заметный. Но что поделаешь, если тонус еще не тот.

За весь первый тайм у Мбаппе с Беллингемом было по моменту. Француз в касание пробил из штрафной в защитника Исака Хина, Беллингем, которого однажды умудрилась проворонить в штрафной «Аталанта», пытался проткнуть вратаря Хуана Муссо, но лишь заработал за ненужную жесткость предупреждение.

В общем «Аталанта» со своим совсем скромненьким на фоне мадридского составом смотрелась на фоне гиганта вполне пристойно.

А если далеко забиралась на обжитом правом фланге нападения, то и вовсе постоянно создавала какое-никакое напряжение. Однажды оттуда чуть не пришел шальной гол: прострел Мартена де Рона врезался в голову Эдера Милитао, от нее срикошетив в перекладину.

Неторопливый «Реал» перед перерывом ответил на этот рикошет ударом в ту же часть ворот. Но не чужим, а собственным, Родригу. И не шальным, а все-таки довольно тщательно подготовленным, скажем, очень недурным пасом Винисиуса. Такое вот редкое светлое пятно в какой-то слишком рутинной мадридской игре.

А в начале тайма второго «Реал» спас вратарь Тибо Куртуа. Марио Пашалич головой бил почти наверняка, в дальний гол. Прыжок Куртуа был шикарен, но от ощущения, что «Аталанта» может в этом матче рассчитывать на что-то славное, не избавил.

Избавил от него сам «Реал». Он проснулся абсолютно внезапно, будто разбуженный тем ударом Пашалича, как громким будильником, зазвеневшим прямо у уха. И выяснилось, что мадридский класс все же способен с лихвой компенсировать дефицит тонуса.

Класса, допустим, были тонны в той комбинации, что привела к первому голу «Реала»,— с аккуратным пасом Беллингема налево Винисиусу, с финтом бразильца, убравшего с дороги Берата Джимсити, с тонкой паузой бразильца перед решающим пасом набежавшему Федерико Вальверде. А огорошенная «Аталанта» через минуту после него чудом не пропустила второй. Винисиусу позволили проскочить по центру, а итальянский клуб выручил своевременный выход и своевременно выброшенная в сторону рука вратаря Хуана Муссо. И угловой, в который вылился тот эпизод, также грозил «Аталанте» страшными последствиями: Муссо остановил мяч возле ленточки.

Но взбодрившийся, почувствовавший аппетит «Реал» было уже не удержать. Позже настала очередь стрелять по воротам притаившегося поодаль от смертельно опасной зоны, но найденному Беллингемом и «прочитавшему» направление его передачи Мбаппе.

Дальше интересного в матче было мало. Но «Реал» это обстоятельство, естественно, устраивало полностью. В середине августа, за несколько дней до старта чемпионата не хочется перенапрягаться, особенно если первый приз в сезоне уже у тебя в кармане.

Алексей Доспехов