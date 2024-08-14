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Коммерсантъ FM
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Законсервируй это

Кто и в какие сроки должен обезопасить брошенное месторождение

Верховный суд РФ (ВС) решит, какие сроки давности применяются для требований по проведению консервации месторождения и можно ли возложить эти работы на банкрота. Такой иск заявило минприроды Краснодарского края к обанкротившемуся ООО «Стройтех» спустя 11 лет после отзыва у компании лицензии на пользование недрами. Арбитражные суды требования отклонили, но краевое министерство добилось внимания ВС, настаивая на сроке исковой давности в 20 лет и неосвобождении банкрота от обязанности устранить угрозу экологии. Недропользователи не всегда проводят консервацию месторождений и споры об этом нередки, но единого подхода по ним в судах нет. Мнения юристов о сроке давности и возможности обязать банкрота провести такие работы тоже расходятся.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ВС разберется, можно ли обязать банкрота консервировать объект недропользования через 11 лет после лишения лицензии на его разработку. В 2005 году «Стройтех» получил разрешение на добычу глин в Тиздарском месторождении, расположенном в Краснодарском крае. В 2011 году краевой департамент строительства досрочно отозвал лицензию из-за нарушения порядка представления геологической информации. В связи с этим, согласно ст. 22 и ст. 26 закона «О недрах», компания должна была провести ликвидацию или консервацию объекта (горной выработки), чего она не сделала.

Ликвидации подлежат аварийные и непригодные к дальнейшей эксплуатации скважины и горные выработки, а консервации — сооружения, которые в перспективе могут быть использованы для последующего освоения месторождения.

В 2023 году минприроды Краснодарского края обратилось в арбитражный суд, потребовав обязать «Стройтех» в течение шести месяцев произвести консервацию объекта и взыскать с компании неустойку в 10 тыс. руб. за каждый день просрочки при неисполнении решения. При рассмотрении дела выяснилось, что еще в 2017 году предприятие признали банкротом и с тех пор оно находится в процедуре конкурсного производства. В итоге арбитражный суд края отклонил иск министерства, посчитав пропущенным общий трехлетний срок давности для его подачи (по ст. 196 Гражданского кодекса). К тому же, отмечается в решении, ведомство не представило доказательств осмотра участка после прекращения действия лицензии. Кроме того, из-за банкротства компании-ответчика суд счел, что «правовых оснований для рассмотрения спора» нет. Апелляция и кассация поддержали эти выводы.

Не согласившись с отказом, министерство направило жалобу в ВС. В обоснование своей позиции заявитель указывает, что у лица, право пользования недрами которого прекращено, сохраняются обязательства по ликвидации или консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений.

Однако акт об этом не подписывался, а соответствующий технический проект даже не представлялся компанией на согласование. Неисполнение «Стройтехом» этой обязанности «свидетельствует о причинении вреда окружающей среде», а к искам о возмещении ущерба природе применяется специальный срок исковой давности в 20 лет, говорится в жалобе. Банкротство же, по мнению министерства, «не освобождает ответчика от исполнения возложенных на него обязанностей». ВС признал эти доводы заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии, заседание планируется 10 сентября.

Специальные сроки и банкротные правила

«Консервация месторождения или горной выработки — это комплекс мероприятий, направленных на сохранение природных ресурсов и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду в случае временной остановки разработки»,— объясняет управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. По его словам, такие работы «могут быть достаточно сложными, они требуют специализированных знаний, навыков и оборудования». Отвечает за консервацию недропользователь, но выполнение подрядных мероприятий «можно возложить и на иное лицо», замечает советник Orchards Азат Ахметов.

В целом «случаи, когда компании не выполняют обязательства по консервации после отзыва лицензии, не редкость», что влечет подачу исков от компетентных госорганов, рассказывает Евгений Жаров. Но единого подхода по этим спорам в практике нет.

Так, минприроды Пермского края в 2019 году выиграло спор с обанкротившимся ООО «ПСК "Подводспецстрой"» о консервации месторождения. Причем суд рассмотрел иск вне дела о банкротстве и обязал компанию произвести работы в течение года. Но в этом году минприроды Краснодарского края проиграло похожее дело с ООО «Строительные материалы и конструкции». Арбитражные суды отметили отсутствие доказательств причинения вреда окружающей среде и пропуск трехлетнего срока давности: по мнению судов, срок в 20 лет применяется только для исков о возмещении ущерба экологии.

Юристы полагают, что определение срока исковой давности для подобных исков станет ключевым вопросом в ВС.

По мнению Азата Ахметова, к длящимся нарушениям, которые связаны с охраной окружающей среды, общий короткий срок неприменим. Адвокат Case by Case Юлия Михальчук тоже допускает использование специального срока в 20 лет.

Вместе с тем, указывает старший юрист экологического направления Vegas Lex Дмитрий Моторин, необходимость консервации месторождения необязательно говорит об уже случившемся факте причинения вреда окружающей среде, поэтому он считает спорным применение срока давности в 20 лет.

Также ВС предстоит решить, допустимо ли возложение обязанности по консервации объекта на банкрота. Здесь два важных момента. Во-первых, арбитражный управляющий Сергей Домнин и Юлия Михальчук считают нарушением предъявление требований вне дела о банкротстве. Кроме того, господин Домнин указывает, что банкрот, скорее всего, не располагает возможностями для проведения консервации. В этом случае, добавляет госпожа Михальчук, требования «трансформируются в денежные». «Учитывая важность защиты публичных интересов, банкротство организации не должно освобождать ее от выполнения консервационных мероприятий»,— возражает Дмитрий Моторин. Вероятно, допускает Азат Ахметов, здесь можно применить установленный законом о банкротстве «специальный порядок несения внеочередных расходов для мероприятий по снижению угрозы возникновения техногенных, экологических катастроф».

Ян Назаренко, Анна Занина

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