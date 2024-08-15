Мэр Хабаровска смирился с потерей

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин добился отставки первого вице-мэра региональной столицы Игоря Михайловского, обвинив его в недофинансировании городского хозяйства. Формально глава региона не имеет права увольнять муниципальных чиновников, поэтому он просто «поставил этот вопрос ребром» перед мэром Сергеем Кравчуком. В окружении градоначальника опасаются, что после выборов аналогичная участь может постигнуть уже самого господина Кравчука.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мэр Хабаровска освободил от должности своего первого заместителя по экономическим вопросам Игоря Михайловского. Об этом “Ъ” сообщил источник в городской администрации. С какой даты уволен господин Михайловский, неизвестно: в пресс-службе мэрии отказались от комментариев. Его место в статусе и. о. занял вице-мэр — директор финансового департамента Сергей Голик. Соответствующая информация появилась на сайте хабаровской городской администрации.

Уволить Игоря Михайловского ранее потребовал врио губернатора края Дмитрий Демешин. 25 июля после расширенного заседания правительства края он написал в своем Telegram-канале, что власти Хабаровска «не справляются с задачами по улучшению качества жизни горожан»: «Ставлю вопрос ребром перед мэром Сергеем Кравчуком… Игорь Михайловский должен быть освобожден от должности. На этом месте нужен максимально профессиональный человек».

Недовольство главы региона вызвало сокращение финансирования работ по благоустройству краевого центра.

«Расходы на содержание дорог с 2020-го по 2024-й упали на 26%. Если считать увеличение стоимости работ, то по факту эти расходы упали в два-три раза»,— написал врио губернатора, добавив, что мэрия должна наращивать эти расходы «без понукания». «Дороги, благоустройство, расселение аварийного жилья, ремонт убогих объектов — вот что надо делать уже сейчас»,— резюмировал господин Демешин.

Формально руководитель региона не должен вмешиваться в работу муниципальной власти: согласно Конституции РФ, местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. После принятия в 2020 году поправок к Основному закону оно было встроено в «единую систему публичной власти», но даже там сохранило широкую автономию. Например, по закону, принятому в развитие конституционных поправок, чтобы уволить мэра, губернатор сначала должен вынести ему выговор «за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей», и только если в течение месяца градоначальник не устранит причины взыскания, глава региона получит право снять его с должности. Правда, на практике мэры обычно уходят в отставку добровольно.

В свою очередь, новые губернаторы предпочитают менять глав административных центров, доставшихся им «в наследство». Только за последние несколько лет вскоре после смены руководителя региона в отставку по собственному желанию ушли градоначальники Иркутска, Архангельска, Белгорода, Пензы, Ярославля, Кирова, Саратова, Смоленска и Вологды. Нередко перед этим мэры становятся объектом резкой критики «сверху».

В этой роли, похоже, оказался и Сергей Кравчук. Сразу после назначения Дмитрий Демешин принялся критиковать его за удручающее состояние краевого центра. 26 мая врио губернатора пригласил мэра на прогулку по Амурскому бульвару и публично его отчитал. «Товарищ мэр, ноги не поломайте по этим тротуарам,— упрекал он господина Кравчука.— Вы здесь не ходите, наверное?»

По словам источника “Ъ”, в окружении Сергея Кравчука опасаются, что после выборов «нападки продолжатся с новой силой» и глава региона будет добиваться отставки уже не вице-мэра, а непосредственно градоначальника.

“Ъ” обратился за комментарием к Дмитрию Демешину, однако на момент публикации ответа не получил.

Отметим, Сергей Кравчук остается одним из немногих мэров региональных столиц, избранных горожанами. Он победил на прямых выборах в 2018 году, набрав 40% голосов, а затем переизбрался в 2023-м (45,4%). Оба раза градоначальник баллотировался от «Единой России». При этом сначала он работал при губернаторе от ЛДПР Сергее Фургале, а затем — при его однопартийце Михаиле Дегтяреве, однако открытых конфликтов ни с тем, ни с другим у него не было. Дмитрий Демешин является беспартийным, но идет на осенние выборы от «Единой России».

Хабаровский политолог Илдус Ярулин считает, что господин Демешин не будет «перекручивать гайки» в отношениях с Сергеем Кравчуком до выборов, которые назначены на 6–8 сентября: «Это чревато сплочением местного истеблишмента и противодействием, что может привести ко второму туру». А вот уже после выборов губернатор действительно может попытаться сменить мэра, допускает эксперт.

Эрнест Филипповский, Хабаровск; Андрей Прах