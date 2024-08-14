Организованное лесное сообщество

Как стало известно «Ъ», вынесены первые приговоры по резонансному уголовному делу в отношении членов организованного преступного сообщества (ОПС), которое, по версии следствия, возглавляли бывшие высокопоставленные чиновники, отвечавшие за лесное хозяйство Подмосковья. Судебный процесс в отношении последних начался два месяца назад, а пока в особом порядке на шесть лет осужден бывший гендиректор «Центрлесхоза» Олег Жигарев и на пять с половиной лет экс-директор Виноградовского филиала Мособллеса Борис Кузнецов. Все они участвовали в вырубке под видом санитарно-оздоровительных мероприятий здорового леса и его продаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

К рассмотрению в особом порядке уголовных дел в отношении бывших гендиректора «Центрлесхоза» Олега Жигарева и директора Виноградовского филиала Мособллеса Бориса Кузнецова судьи Красногорского горсуда Московской области Светлана Зарецкая и Мария Андрейкина приступили с интервалом в один день в конце апреля 2024 года. Обоим фигурантам помимо участия в ОПС вменялось по несколько эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Борису Кузнецову еще и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, с которой согласился и суд, обвиняемые являлись участниками созданного в 2015 году тогдашними зампредом комитета лесного хозяйства региона (Мособлкомлес) Александром Прокопченко и экс-гендиректором ГКУ Московской области «Мособллес» Натальей Нефедьевой криминального сообщества.

Расследование уголовного дела в отношении них, их подчиненных и руководителей коммерческих фирм было начато ГСУ СКР по Московской области 30 ноября 2021 года с пяти эпизодов особо крупного мошенничества. Речь тогда шла о незаконной вырубке на территории Орехово-Зуевского, Шатурского, Ногинского, Егорьевского и Виноградовского лесничеств десятков гектаров здорового леса под видом санитарно-оздоровительных мероприятий.

Например, в районе СНТ «Цветмет» Орехово-Зуевского городского округа незаконно был вырублен лес на площади 5 га, рядом с СНТ «Онколог» под Шатурой — 4 га, а около деревни Большое Гридино Егорьевского городского округа — 3 га.

В ходе дальнейшего расследования в действиях обвиняемых, большую часть которых по ходатайствам СКР Бабушкинский райсуд Москвы отправил в СИЗО и под домашние аресты, был выявлен еще целый ряд противоправных деяний, включая взятки и хищение бюджетных средств. Позже фигурантам вменили в вину еще и действия в составе ОПС.

Как следует из материалов дела, состояло ОПС из «трех структурированных преступных групп». Помимо организаторов в него входили бывшие руководители Центрлесхоза и его филиалов, несколько должностных лиц Мособлкомлеса и «Мособллеса», в котором 19 филиалов-лесничеств, а также коммерсанты.

Задачей чиновников и подконтрольных им должностных лиц, как считают в СКР, являлось «беспрепятственное оформление участков для производства санитарно-оздоровительных рубок, а также лесовосстановительных работ, в том числе за счет бюджетных средств на землях лесного фонда Московской области». При этом последние, по версии следствия, проводились только на бумаге, а за подписание фиктивных актов о якобы посаженных на месте вырубленных деревьев новых чиновники получали взятки в размере от 400 тыс. до 1,5 млн руб.

Непосредственно же рубкой деловой древесины на основании поддельных актов лесопатологических обследований занимались сотрудники ООО «Плитинвест» (находится в стадии банкротства), которым владел Денис Нефедьев, сын Натальи Нефедьевой.

Именно его компания в подавляющем большинстве случаев и выигрывала проводимые Мособлкомлесом и «Центрлесхозом» тендеры на уничтожение пораженных короедом деревьев, а вместо этого, как установили следователи, под корень спиливала десятки гектаров здорового подмосковного леса. Затем дорогостоящая древесина продавалась через сообщников-коммерсантов различным мебельным фабрикам и деревообрабатывающим предприятиям.

Первым признал свою вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой вскоре после возбуждения уголовного дела гендиректор «Плитинвеста» Николай Шевченко, которому вменяется участие в ОПС и около десятка эпизодов особо крупного мошенничества. При этом его уголовное дело в Красногорском горсуде начали рассматривать еще в мае 2024 года, но до прений дело дошло только сейчас — гособвинитель запросил для подсудимого десять лет лишения свободы.

Олег Жигарев и Борис Кузнецов, заключившие досудебки вслед за Николаем Шевченко, были осуждены на шесть и пять с половиной лет соответственно, хотя прокурор запрашивал для обоих по девять лет.

«Вынесенный приговор считаю чрезмерно суровым и намерен его обжаловать в апелляционной инстанции»,— заявил «Ъ» защищающий Олега Жигарева адвокат Константин Рогозин.

Отметим, что в том числе на показаниях трех досудебщиков строятся доказательства против основных фигурантов этого дела Александра Прокопченко и Натальи Нефедьевой. Судебный процесс над ними, как сообщал «Ъ», начался в том же Красногорском горсуде в июне 2024 года. Кроме высокопоставленных экс- чиновников на скамье подсудимых еще семь человек — в основном их бывшие подчиненные. В зависимости от роли им инкриминируются создание ОПС и участие в нем, особо крупное мошенничество, получение, дача взяток и посредничество в этом, злоупотребление должностными полномочиями, а также уничтожение или повреждение лесных насаждений (ч. 2 и ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 5 и ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291, ч. 3 и ч. 4 ст. 291.1, ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 261 УК РФ). Нанесенный фигурантами ущерб от незаконных вырубок подмосковного леса следствие оценило более чем в 150 млн руб.

Олег Рубникович