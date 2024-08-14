Число выданных ипотечных кредитов на Кубани сократилось на 66%

В Краснодарском крае в июле количество выданных ипотечных кредитов по сравнению с июнем сократилось на 66%, а объем — на 70%. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

За июль на Кубани было выдано 2,3 тыс. ипотек на 9,77 млрд руб. Средний чек сократился на 14%, до 4,25 млн руб. В среднем на Кубани россияне берут жилье в ипотеку на 23,3 года.

По объему выданных ипотек Краснодарский край занимает четвертое место в России. Регион опережают лишь Москва (5 тыс. ипотек на 36,7 млрд руб.), Московская область (4 тыс. ипотек на 29,96 млрд руб.) и Санкт-Петербург (2,94 тыс. на 15,7 млрд руб.).

В России за июль банки выдали 76,44 тыс. ипотечных кредитов на 292 млрд руб. По сравнению с июнем количество выдач жилищных кредитов сократилось на 57%, а объем — на 65%. В годовом отношении количество выдач уменьшилось на 55%, а объем — на 57%.

Татьяна Ручкина

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