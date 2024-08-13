Формирование смерчей над морем прогнозируют в Сочи и Сириусе

В среду, 14 августа, утром и в первой половине дня в районе между Магри и Веселым (г. Сочи и ФТ Сириус) прогнозируют формирование смерчей над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В пресс-службе администрации Сочи уточнили, что работа пляжей курорта будет зависеть от погоды. Решение о временном закрытии для купания будет приниматься на основе текущих обстоятельств в каждой зоне отдыха.

Все службы курорта работают в усиленном режиме. Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у водоемов, избегать парковки автомобилей под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, а также предпринимать все необходимые меры предосторожности.

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Ухудшение погоды ожидается и в других районах Кубани. В крае сильные дожди и ливни будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром. Порывы ветра могут достигать 20-23 м/с.

Мария Удовик

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