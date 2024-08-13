Рыбе прописывают антибиотики

Крупные рыбопромышленники пытаются убедить Минсельхоз отказаться от идеи обязательной проверки на содержание антибиотиков рыбы естественного вылова, поступающей на внутренний рынок. Инициатива может привести к появлению барьеров и стоить 500 млн руб. только дальневосточным рыболовам. Но производители могут маскировать под естественные биоресурсы аквакультуру или использовать антибиотики как консервант, опасаются авторы идеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Включение рыбы естественного вылова «в область применения государственных стандартов по определению содержания в пищевой продукции антибиотиков» избыточно и может привести к дополнительным расходам рыбодобывающих предприятий. Об этом говорится в отправленном в конце июня письме Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) на имя замглавы Минсельхоза РФ Максима Увайдова (копия есть у “Ъ”). Ассоциация просит отказаться от этой инициативы. В Минсельхозе пояснили “Ъ”, что ГОСТы разрабатываются в развитие регламентов ЕАЭС и не могут выходить за их рамки.

Президент АДМ Алексей Буглак сообщил “Ъ”, что аналогичные обращения организация отправила в Россельхознадзор и ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ВГНКИ). Последний занимается разработкой нового варианта госстандартов, который, по словам собеседников “Ъ” на рынке, должен быть утвержден в ближайшее время. Затем проверка всей рыбы на антибиотики станет обязательной, без этого предприятия не смогут получить ветеринарно-сопроводительные документы для реализации внутри страны, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

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Дикая рыба формирует основной объем рынка. Объем вылова биоресурсов при этом достиг 5,3 млн тонн, указывали ранее в ВАРПЭ. Согласно данным Росрыболовства, производство товарной аквакультуры в 2023 году составило всего 402 тыс. тонн.

Алексей Буглак говорит, что сейчас контролю содержания остатков ветеринарных лекарств подлежит только аквакультурная рыба, для которой проблема характерна.

«В терапии и профилактике инфекций в искусственных условиях применяются антибиотики, но данных об их содержании в морской рыбе нет»,— говорит господин Буглак. Обоснование проверок, по его мнению, основывается на теоретических рисках: «Минтай добывают далеко от берега, в чистейших водах Тихого океана, с рыбой из хозяйств он не контактирует».

ВГНКИ в своем ответе на письмо рыбопромышленников (его копия также есть у “Ъ”) считает исключение дикой рыбой из периметра проверки нецелесообразным. «Производители могут указывать выращенную рыбу как естественно выловленную с целью экономической выгоды»,— говорится в письме. В ВГНКИ не исключают, что антибиотики могут использоваться и в качестве консервантов при транспортировке и хранении выловленной в естественной среде рыбы. В Рыбном союзе добавляют, что сейчас проверки дикой рыбы фактически и так осуществляются, а новые стандарты дадут возможность проводить их в правовом поле.

Герман Зверев говорит, что стоимость услуги по проверке продукции на антибиотики в одной из немногих аккредитованных лабораторий составляет 38 тыс. руб. за препарат. Проект стандартов требует исследование на четыре препарата, расходы составят 152 тыс. руб. на партию, уточняет собеседник “Ъ” на рынке.

Эксперт считает, что только для рыбаков Дальнего Востока дополнительные издержки составят 500 млн руб.

Финансовая нагрузка на рыбаков, по словам господина Зверева, вырастет в условиях общего снижения устойчивости отрасли: совокупная задолженность предприятий по кредитам достигает 1 трлн руб., растут налоговая нагрузка и дополнительные издержки.

Управляющий директор ГК «Доброфлот» Александр Ефремов говорит об увеличении административных барьеров для дикой рыбы на внутреннем рынке. Эксперт говорит, что сейчас зачастую проверки не находят антибиотики и в аквакультурной рыбе. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев не исключает, что вместе с дикой рыбой под новые требования попадут также морепродукты.

После выхода статьи в Минсельхозе добавили, что ГОСТ регулирует метод определения остатков ветеринарных препаратов в рыбе и рыбной продукции, включая отбор и подготовку проб, но не предъявляет требований к самой продукции. Обязательные требования к содержанию ветеринарных препаратов в аквакультуре устанавливаются техническими регламентами, такими как ТР ТС 021/2011. В отношении дикой рыбы таких требований не предусмотрено, заявили в министерстве.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова