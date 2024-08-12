«Это позволит отечественным платформам выйти на следующий уровень развития»

Российские пользователи YouTube с 1 августа сообщают о массовых перебоях в работе видеохостинга. По данным сервиса «Сбой.Рф», наибольшее число жалоб было зафиксировано 8 августа — на проблемы с доступом к сайту обращались более 30 тыс. человек. Что влияет на скорость загрузки видео и чего ждать дальше, рассказал «Ъ-Сочи» руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский.

Сергей Грабский

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«Технические причины, влияющие на скорость загрузки видео на YouTube, могут быть самыми разными, включая ограничения, наложенные на интернет-провайдеров регулирующими органами. Иногда провайдеры могут умышленно замедлять трафик с помощью DPI (Deep Packet Inspection) и других систем фильтрации.

Блокировки браузерных версий YouTube работают более эффективно, из-за того что используются технологические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Через сотовую связь, в отличие от проводных сетей, YouTube пока не блокируется системой ТСПУ (протоколы разные). ТСПУ неподконтрольны провайдерам связи и управляются государством.

Проблемы с пропускной способностью интернет-соединения пользователя могут быть связаны с ограничениями со стороны интернет-провайдера или перегрузкой сети, особенно в часы пик.

Технические проблемы на стороне серверов YouTube или их CDN (сети доставки контента): сбои, техническое обслуживание или физические повреждения — могут привести к снижению производительности.

Замедление скорости видео также может наблюдаться на разных устройствах и операционных системах по нескольким причинам. Во-первых, из-за оптимизации приложения YouTube под конкретные устройства — на некоторых устройствах приложение может быть лучше оптимизировано, что повышает его производительность. Для разных типов устройств возможны отличающиеся маршруты получения контента. Во-вторых, разные операционные системы имеют разное программное обеспечение и алгоритмы кэширования, что может влиять на скорость загрузки.

Для проверки скорости интернет-соединения можно воспользоваться следующими методами: онлайн-сервисы для тестирования скорости, такие как "Яндекс.Интернетометр" или Speedtest от Ookla и другие. Если скорость соединения высокая, то, скорее всего, вы столкнулись с замедлением сервиса.

Что касается использования VPN при подключении к видеохостингу, это может быть опасно по нескольким причинам: некоторые VPN-сервисы могут вести журналы активности пользователей, что ставит под угрозу конфиденциальность. VPN-провайдеры могут использовать ненадежное шифрование, что делает трафик уязвимым для перехвата. Бесплатные VPN-сервисы зарабатывают на навязчивой рекламе или продаже данных пользователей.

В России существуют отечественные видеохостинги, которые могут рассматриваться в качестве альтернатив YouTube.: RuTube, VK Video, Yandex.Video. Эти сервисы пока значительно уступают по функциональности, аудитории и объему контента. Но ограничения YouTube позволят выйти им на следующий уровень развития, как, например, VK после запрета Instagram (признана экстремистской на территории РФ)».

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