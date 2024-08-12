Роспатент решил спор о бренде «Сон у моря» в пользу владельца отеля из Сочи

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) признала, что право на товарный знак «Сон у моря» принадлежит компании «Тайфун» из Сочи, а не зарегистрировавшему его в 2019 году одноименному обществу из Симферополя, следует из заключения ведомства, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Роспатент удовлетворил возражение, которое ООО «Тайфун» подал против предоставления правовой охраны бренда. В нем заявитель указал, что оспариваемый товарный знак тождественен коммерческому обозначению, которое компания «Тайфун», ввело в оборот и активно использует в коммерческой деятельности с 2005 года.

Под брендом в центре Сочи работает гостиничный комплекс с собственным пляжем. Правообладатель торговой марки также утверждал, что коммерческое обозначение «Сон у моря» является названием отеля, расположенного в Алупке Республики Крым, однако не смог доказать факт использования фирменного обозначения. В итоге Роспатент удовлетворил возражение сочинской фирмы.

Наталья Решетняк

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