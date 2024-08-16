Инклюзивный маршрут

На Kion только что завершился показ небольшого, но, кажется, очень важного сериала, который много рассказывает о душевном состоянии нашей страны. Герои «Она такая классная» то ли бегут, то ли чего-то ищут, попутно открывая для себя противоречивый облик большой России.

Текст: Василий Степанов

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Расписанная татухами порномодель с розовыми волосами смотрит с экрана прямо Лене (Лев Зулькарнаев) в сердце, и «она такая классная, даже чуть класснее, чем мама». Леня уже взрослый, но оставлять Леню одного никак нельзя — он в спектре («диагноз — атипичный аутизм, так в медицинской карточке написано») и часами ищет в интернете про авиастроение, архитектуру СССР, динозавров и Алексу Люкс, далекую звезду в розовых блестках. С ним по-настоящему трудно: нужно соблюдать режим и его правила; как никогда важна рутина. Чтобы строго вовремя макароны с котлетой на обед и чтобы помидор обязательно был порезан на четыре части «вдоль по попке». Так что, когда Лениной маме нужно будет уехать к бабушке с дедушкой в деревню, она со страхом оставит сына на поруки соседу Артему (Денис Прытков) — тот хочет продемонстрировать самостоятельность и ответственность обиженной девушке. С обещания присмотреть пару дней за особенным парнем и начинается большое инклюзивное путешествие.

Это старая, но все еще отлично работающая схема — отправить несколько героев в путь-дорожку, как если бы в русских сказках братья стартовали из отчего дома не строго по старшинству, а все вместе, скопом. Для кино, и особенно отечественного, подходит идеально. Возьмите хоть «Бумер». С героинями этот номер, кстати, тоже хорошо проходит — смотрите «Бэби-тур», недавно вышедший там же, где и «Она такая классная», на Kion. Артем, Леня и присоединившиеся к ним по пути боксер по прозвищу Батя (Валерий Степанов) и Рома (Евгений Егоров) — люди не особо романтической судьбы, не мушкетеры, не бандиты, но они выросли на Урале, и уже одного этого достаточно, чтобы запустить приключение. Сюжет складывается остановка за остановкой, русский ландшафт богат на волшебные знакомства.

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Стремительно стартующий на видавшем виды фольксвагене, этот сериал собирается как масштабная мозаика или настенный ковер. Фабула извилиста, дорога — это лабиринт, в котором нет однозначно верных поворотов, но нет и неправильных. Каждый новый оборачивается уникальным опытом. Все к месту, тем более что герои сами не очень понимают, где могли бы или хотели оказаться. Бате и Роме как будто нужно в Пермь к трудовику-анархисту, который обещал помочь с поддельными документами. Артем вроде бы хочет попрощаться с детством — сходить на концерт любимой группы, солист которой смертельно болен. Леня же уверен, что ему обязательно нужно в Питер, где он найдет путь к сердцу роковой Алексы Люкс. Ниточки желаний сплетаются в веревочку сюжета, по-своему и весьма занятно иллюстрирующего пресловутую идею русской соборности — все хорошо, «пока еще мы вместе».

И здесь, конечно, стоит удивиться, что одного имени в титрах «Она такая классная» как будто не хватает. Не ищите ни в начале, ни в финале серий режиссера-постановщика Александра Домогарова-мл., покинувшего сериал на стадии монтажа «в связи с творческими разногласиями». Не все дороги, как видно, суждено пройти вместе. Что случилось, остается лишь гадать, но оставшегося на экране достаточно, чтобы убедить зрителя: «Она такая классная» все-таки не про творческие разногласия, для которых всегда найдутся причины, а про труд понимания тех, кто рядом с тобой,— пусть и часто обреченный на неудачу.

Сериал едет на топливе любви и актерской органики. Не только получившего на фестивале «Пилот» актерский приз Льва Зулькарнаева. Просто в его случае работа очевиднее всего — он глубоко погрузился в аутистическую тему благодаря центру «Антон тут рядом», помогающему взрослым аутистам в Петербурге. Но не меньше сделали для проекта его партнеры — Денис Прытков, Валерий Степанов, Евгений Егоров,— которые кропотливо выстроили своих героев на фоне яркого и вроде бы гарантированно всех затмевающего Лени. Ни в чем они не теряются. Украшают сериал и мощные внедрения второго плана. Самые яркие из них, безусловно, героиня Татьяны Догилевой и сыгравший ее сына Олег Рязанцев. В рамках их сюжета мы, кажется, впервые видим на экране в мейнстримном кино, что ждет взрослого аутиста в России после смерти родителей. Заезд трогательного неговорящего Григория Андреевича в казенный дом психоневрологического интерната неожиданно и резко приземляет оптимистично шутливую интонацию фильма в «романтике грустной России».

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