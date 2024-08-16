Инклюзивный маршрут
«Она такая классная»: приключения аутиста в России
На Kion только что завершился показ небольшого, но, кажется, очень важного сериала, который много рассказывает о душевном состоянии нашей страны. Герои «Она такая классная» то ли бегут, то ли чего-то ищут, попутно открывая для себя противоречивый облик большой России.
Фото: KION
Расписанная татухами порномодель с розовыми волосами смотрит с экрана прямо Лене (Лев Зулькарнаев) в сердце, и «она такая классная, даже чуть класснее, чем мама». Леня уже взрослый, но оставлять Леню одного никак нельзя — он в спектре («диагноз — атипичный аутизм, так в медицинской карточке написано») и часами ищет в интернете про авиастроение, архитектуру СССР, динозавров и Алексу Люкс, далекую звезду в розовых блестках. С ним по-настоящему трудно: нужно соблюдать режим и его правила; как никогда важна рутина. Чтобы строго вовремя макароны с котлетой на обед и чтобы помидор обязательно был порезан на четыре части «вдоль по попке». Так что, когда Лениной маме нужно будет уехать к бабушке с дедушкой в деревню, она со страхом оставит сына на поруки соседу Артему (Денис Прытков) — тот хочет продемонстрировать самостоятельность и ответственность обиженной девушке. С обещания присмотреть пару дней за особенным парнем и начинается большое инклюзивное путешествие.
Это старая, но все еще отлично работающая схема — отправить несколько героев в путь-дорожку, как если бы в русских сказках братья стартовали из отчего дома не строго по старшинству, а все вместе, скопом. Для кино, и особенно отечественного, подходит идеально. Возьмите хоть «Бумер». С героинями этот номер, кстати, тоже хорошо проходит — смотрите «Бэби-тур», недавно вышедший там же, где и «Она такая классная», на Kion. Артем, Леня и присоединившиеся к ним по пути боксер по прозвищу Батя (Валерий Степанов) и Рома (Евгений Егоров) — люди не особо романтической судьбы, не мушкетеры, не бандиты, но они выросли на Урале, и уже одного этого достаточно, чтобы запустить приключение. Сюжет складывается остановка за остановкой, русский ландшафт богат на волшебные знакомства.
Стремительно стартующий на видавшем виды фольксвагене, этот сериал собирается как масштабная мозаика или настенный ковер. Фабула извилиста, дорога — это лабиринт, в котором нет однозначно верных поворотов, но нет и неправильных. Каждый новый оборачивается уникальным опытом. Все к месту, тем более что герои сами не очень понимают, где могли бы или хотели оказаться. Бате и Роме как будто нужно в Пермь к трудовику-анархисту, который обещал помочь с поддельными документами. Артем вроде бы хочет попрощаться с детством — сходить на концерт любимой группы, солист которой смертельно болен. Леня же уверен, что ему обязательно нужно в Питер, где он найдет путь к сердцу роковой Алексы Люкс. Ниточки желаний сплетаются в веревочку сюжета, по-своему и весьма занятно иллюстрирующего пресловутую идею русской соборности — все хорошо, «пока еще мы вместе».
И здесь, конечно, стоит удивиться, что одного имени в титрах «Она такая классная» как будто не хватает. Не ищите ни в начале, ни в финале серий режиссера-постановщика Александра Домогарова-мл., покинувшего сериал на стадии монтажа «в связи с творческими разногласиями». Не все дороги, как видно, суждено пройти вместе. Что случилось, остается лишь гадать, но оставшегося на экране достаточно, чтобы убедить зрителя: «Она такая классная» все-таки не про творческие разногласия, для которых всегда найдутся причины, а про труд понимания тех, кто рядом с тобой,— пусть и часто обреченный на неудачу.
Сериал едет на топливе любви и актерской органики. Не только получившего на фестивале «Пилот» актерский приз Льва Зулькарнаева. Просто в его случае работа очевиднее всего — он глубоко погрузился в аутистическую тему благодаря центру «Антон тут рядом», помогающему взрослым аутистам в Петербурге. Но не меньше сделали для проекта его партнеры — Денис Прытков, Валерий Степанов, Евгений Егоров,— которые кропотливо выстроили своих героев на фоне яркого и вроде бы гарантированно всех затмевающего Лени. Ни в чем они не теряются. Украшают сериал и мощные внедрения второго плана. Самые яркие из них, безусловно, героиня Татьяны Догилевой и сыгравший ее сына Олег Рязанцев. В рамках их сюжета мы, кажется, впервые видим на экране в мейнстримном кино, что ждет взрослого аутиста в России после смерти родителей. Заезд трогательного неговорящего Григория Андреевича в казенный дом психоневрологического интерната неожиданно и резко приземляет оптимистично шутливую интонацию фильма в «романтике грустной России».
Смотреть: Kion
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