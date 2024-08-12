«Уфа-арену» оформят к празднованию юбилея города за 15 млн рублей

Художественное оформление сцены «Уфа-арены» для празднования 450-летия города обойдется в 15 млн руб. Соответствующий договор заключен Башгосфилармонией, наименование подрядчика на сайте госзакупок не указывается.

Ранее Театр юного зрителя заключил контракт на техническое сопровождение праздничных мероприятий стоимостью 18 млн руб. Уфимский центр творческих проектов и креативных индустрий заключил 20 договоров о проведении юбилейного концерта общей стоимостью 59 млн руб.

Идэль Гумеров

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