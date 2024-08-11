Избирательно-боевые искусства

В субботу «Новые люди» провели в Москве акцию по обучению женщин самообороне «Бить надо первой». Мероприятие прошло в Таганском районе, где на осенних выборах в Мосгордуму баллотируется зампред партии Александр Даванков. Сами партийцы уверяли, что их новый проект носит скорее социальный, нежели политический смысл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренировка по самообороне для женщин от партии «Новые люди» в парке культуры и отдыха «Таганский»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Тренировка по самообороне для женщин от партии «Новые люди» в парке культуры и отдыха «Таганский»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Таганском парке культуры и отдыха к активностям привыкли, поэтому три десятка девушек в бирюзовых футболках с логотипом «Новых людей», расположившихся в шахматном порядке в весьма недружественных позах, прохожих едва ли смущали. «Женская самооборона? Ну, хоть что-то новенькое, а то все йога да йога…» — пожимал плечами, например, местный житель Андрей. Другая москвичка советовала прихватить у сцены «хорошую качественную» футболку. Кандидата Александра Даванкова она тоже приметила, причем в самом что ни на есть дамском смысле: «По нашему округу он — самый красивый. Свиридов (кандидат по тому же округу №44 от "Справедливой России — За правду" Илья Свиридов.— “Ъ”)? Молодой человек, ну совершенно же другой типаж!» «Завоевать сердца женщин всегда важно для любой партии»,— подтвердит позже “Ъ” важность поднятого избирательницей вопроса сам господин Даванков.

Заявленную тему мероприятия партийцы подавали предельно серьезно, поясняя, что их акция — приглашение к обстоятельному разговору: «Главное — мы говорим публично, что проблемы домашнего насилия и сталкинга есть»,— подчеркнула координатор проекта, пресс-секретарь «Новых людей» Мария Кольцова.

Со сцены участниц приветствовали два депутата Госдумы: член комитета по просвещению Анна Скрозникова и зампред комитета по физкультуре и спорту Амир Хамитов. «В сложной ситуации может оказаться любая,— предупредила госпожа Скрозникова.— Важно понимать, как себя повести, как себя психологически настроить». Представился избирателям и Александр Даванков, напомнив о выборах в Мосгордуму и об этической значимости ненасилия. «Все мастера единоборств говорят: никогда не применяйте насилие, кроме тех случаев, когда его надо применить,— рассуждал кандидат.— А мудрое женское сердце всегда поймет, когда этот момент наступил».

Более утилитарные наставления девушкам дала мастерица боевых искусств Алиса Иринина, обретшая широкую известность благодаря разошедшемуся по соцсетям видео с камер наблюдения, где она нокаутировала назойливого ухажера.

Занятие вышло живым, но поверхностным: за отведенные 20 минут большего ожидать и не приходилось. Подытожили акцию показательным броском зампреда профильного комитета Госдумы через бедро. «В отместку» господин Хамитов вручил Алисе Ирининой и Марии Кольцовой по внушительному букету.

«Мы прекрасно понимаем, что никого не научим защищаться за одну тренировку»,— объяснила госпожа Кольцова. По ее словам, смысл акции в том, чтобы женщины почувствовали, что у них «есть право ответить, если к ним пристают». И это ничуть не противоречит установкам, которые кажутся кому-то «традиционными», заверила госпожа Скрозникова: «Большинство говорит, что мужчина должен защищать женщину, но, если мужчины рядом нет, женщина остается с проблемой один на один». «Как говорили великие, если драка неизбежна…» — подтвердил приверженность традициям Амир Хамитов.

Политический смысл проекта партийцы тоже не переоценивают. Александр Даванков отмечает, что кампания в Москве проходит конструктивно, но в то же время на фоне «очень сложных событий», связанных с СВО. Кстати, вечером того же дня выяснилось, что один из фронтменов «Новых людей» на этих выборах, помощник Владислава Даванкова на президентской и мэрской кампаниях Станислав Дружинин, покинул гонку и возглавил работу партийных штабов по сбору гуманитарной помощи. «Решение я хорошо понимаю: рассуждать о качестве благоустройства, когда атакуют Курскую область,— не то, что нужно стране»,— написал в Telegram Владислав Даванков.

Григорий Лейба