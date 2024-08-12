Актрисам не дали поиграть

В российский прокат вышел фантастический боевик Элая Рота «Бордерлендс» — экранизация культовой компьютерной игры с участием двух оскаровских лауреаток и большим количеством детсадовских шуток. Однако ни то ни другое, по мнению Юлии Шагельман, не сделало картину захватывающей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актерский состав — чуть ли не единственная удача фильма

Фото: Global Film Актерский состав — чуть ли не единственная удача фильма

Фото: Global Film

В финале фильма Тодда Филда «Тар» (2022), за роль в котором Кейт Бланшетт получила свою последнюю по времени номинацию на «Оскар», ее героиня опускается на профессиональное дно. Когда-то руководительница оркестра престижнейшей Берлинской филармонии, после «отмены» из-за обвинений в сексуальных домогательствах она вынуждена дирижировать исполнением музыки для компьютерной игры в зале, полном фанатов и косплееров в дурацких костюмах. По иронии в «Бордерлендс», снятом еще до «Тар», но выходящем на экраны на два года позже, Бланшетт уже сама играет героиню компьютерной игры в дурацком костюме и парике, держащемся на ее голове неизвестным науке способом.

Правда, для нее, в отличие от Лидии Тар, это не наказание, а добровольный выбор. По признанию самой актрисы, она согласилась на роль межпланетной охотницы за головами Лилит под влиянием «ковидного безумия»: после сидения в изоляции, когда единственной ее отдушиной была возня в саду, беготня с бластерами наперевес на фоне декораций далеких миров выглядела как «дико веселое» занятие. Очевидно, теми же соображениями руководствовались Джина Гершон, Джейми Ли Кёртис, которой тогда оставался год до «Оскара» за роль примерно в такой же бестолковой ерундистике «Всё везде и сразу» (2021), Кевин Харт, Джек Блэк, озвучивший робота Железяку, и другие менее известные актеры.

Однако, кроме кастинга, в работе над «Бордерлендс» веселого было мало. Переговоры об экранизации серии игр, первая из которых вышла в 2009 году, продолжались с 2011 года. В 2015-м было наконец объявлено о запуске фильма в производство. Сменилось несколько сценаристов. В 2020-м студия Lionsgate наняла режиссером Элая Рота, известного своими лютыми хоррорами,— впрочем, он снял еще вполне неплохой детский фильм «Тайна дома с часами» (2018) с теми же Бланшетт и Блэком. Автором сценария тогда предполагался Крейг Мэйзин, позже прославившийся сериалами «Чернобыль» (2019) и «Одни из нас» (идет с 2023 года).

Снимался «Бордерлендс» летом 2021 года, но в 2023-м продюсеры потребовали пересъемок. Этим, в отсутствие Рота, отправившегося делать очередной хоррор, занялся Тим Миллер, режиссер первого «Дэдпула» (2016) и экранизаций игр про синего ежика Соника, по слухам, переснявший 60% материала. Мэйзин в конечном итоге снял свое имя из титров, и теперь соавтором сценария картины вместе с Ротом значится некий Джо Кромби — судя по всему, это псевдоним группы авторов, пожелавших остаться неизвестными.

Их можно понять: ни сюжет «Бордерлендс» в целом, ни отдельные мизансцены и диалоги не назовешь блестящей работой. Все это мы уже где-то видели и слышали — например, в «Пятом элементе», «Звездных войнах» или «Стражах Галактики». Причем зачастую в более интересном и остроумном исполнении.

Итак, в далекой-далекой галактике есть пустынная планета Пандора, а на ней, по легенде, представители невероятно продвинутой расы эридианцев спрятали хранилище со своими технологическими секретами, отыскать которое стремятся всякого рода космические авантюристы. Лилит (Бланшетт), выросшая на Пандоре, в существование хранилища не верит, но ей тоже приходится отправиться на планету своего детства по поручению Атласа (Эдгар Рамирес), владельца могущественной межгалактической корпорации. Он нанимает охотницу, чтобы та нашла и вернула его дочь Тину (Ариана Гринблатт), похищенную солдатом-дезертиром Роландом (Харт) и сбежавшим из частной тюрьмы Атласа преступником Кригом (Флориан Мунтяну).

На Пандоре выясняется, что и Тина Атласу не дочь, и Роланд с Кригом не такие уж разбойники, и включиться в поиски хранилища Лилит все-таки придется, хотя бы для того, чтобы помешать добраться до него нехорошему капиталисту. К разношерстной команде присоединяются археолог Таннис (Ли Кёртис) и робот Железяка, похожий на дроида R2-D2 из «Звездных войн», только будто бы долго болевшего. Вместе они пробираются к хранилищу, преодолевая различные препятствия (например, долину, в которой живут монстры, обливающие неосторожных путников мочой), то и дело что-нибудь взрывая, отстреливаясь от наемников Атласа и перебрасываясь фразами вроде «Сейчас прольется дождь из кишочков!».

При этом все шутки про телесные отправления и экшен-сцены звучат и выглядят максимально сглаженно и безопасно, чтобы картине можно было дать «детский» возрастной рейтинг PG-13 (российский Минкульт оказался строже, маркировав ее ограничением 16+). Вряд ли кровища и матерщина спасли бы фильм, но в нынешнем виде он производит впечатление зрелища, создатели которого так и не определились с аудиторией. Поэтому одинаково скучно будет всем: и взрослым, и подросткам, и фанатам игры-первоисточника, и тем, кто впервые о ней слышит.