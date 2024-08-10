Первая партия пулеметов РПЛ-20 подготовлена для передачи в зону боевых действий

Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что первая партия новых легких пулеметов РПЛ-20 готова к передаче в войска. По его словам, автомат испытывался в зоне боевых действий и получил положительные отзывы.

«Сейчас изготовлена партия пулеметов, готовая для передачи заказчику на войсковую эксплуатацию. Пулемет выпускается в двух вариантах: с длинным стволом и с коротким»,— сказал господин Уржумцев журналистам, выступая в парке «Патриот» (цитата по ТАСС).

По его словам, РПЛ-20 имеет хорошую комплектацию и кучность стрельбы (способность оружия поражать цели при одиночной и автоматической стрельбе). «В частности, пулемет имеет в штатной комплектации прибор малошумной стрельбы, высокую интенсивность огня»,— пояснил господин Уржумцев. Он отметил, что отправка РПЛ-20 в войска повысит боевые возможности подразделений сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и подразделений специального назначения.

Пулемет РПЛ-20 был представлен впервые на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2020». В нем применяется лента вместимостью 100–200 патронов. Пулемет разработан в двух видах — длиной 590 и 415 мм. РПЛ-20 создан под патрон калибра 5,45 и предназначен для поражений живой силы, огневых и транспортных средств.