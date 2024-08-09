Области федерального уровня

9 августа в Курской области введен режим ЧС федерального уровня, а на Липецкую был совершен налет БПЛА. “Ъ” собрал информацию о том, что было известно на вечер пятницы о работе крупных предприятий, инфраструктуры и бизнеса в районах, примыкающих к зоне боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курская АЭС в Курчатове

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Курская АЭС в Курчатове

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Энергетика штатно пострадала

В «Росатоме» сообщили, что Курская АЭС работает штатно, двумя энергоблоками из четырех на мощности 2000 МВт. Энергоблоки 1 и 2 находятся в режиме без генерации, остановлены для последующего вывода из эксплуатации. Радиационный фон на уровне природных значений, уточняют в госкорпорации. Вместе с тем, сообщил в своем канале инжиниринговый дивизион «Росатома» «Атомстройэкспорт», в связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня «принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2». Оставшиеся на стройплощадке специалисты ведут работы в соответствии с графиком, добавили в сообщении.

Повреждения инфраструктурных энергетических объектов в области после событий последних двух суток пока оценить трудно: источники “Ъ” говорят, что часть объектов находится на территории, контролируемой противником, и их актуальное состояние не известно. В результате ночных атак, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, под отключение попали 19, 23, 24, 27, 29 микрорайоны и Московская улица. Уже через два часа объявили, что энергоснабжение восстановлено, потребители запитаны от резервных источников. По информации собеседников “Ъ”, повреждения электросетей в Липецке были незначительными.

На Новолипецком меткомбинате (НЛМК) “Ъ” сообщили, что атаке не подверглись. Местные СМИ писали, что у комбината были сложности с заменой работников, которые трудились в ночную смену.

Банки начинают списывать

После введения режима ЧС в Курской области реакция российских банков не была массовой, в отличие от предыдущих трагических инцидентов, в частности, после теракта в «Крокус Сити Холле», когда банки заявляли о мерах поддержки.

9 августа несколько банков выступили с заявлением о поддержке населения Курской области. Так, в Почта-банке пообещали предоставить отсрочку по кредитам и кредитным картам пострадавшим, покинувшим свои дома в области. МТС-банк готов дать кредитные каникулы гражданам, «признанным пострадавшими в результате ЧС», Совкомбанк готов списать все кредиты, «погибшим и получившим тяжелые ранения в результате боевых действий в Курской области». Поддержка, как уточнили там, распространяется на ближайших родственников. Однако одновременно банк приостановил работу нескольких отделений в Курской области, которую обещает восстановить «сразу же после стабилизации ситуации».

В ПСБ заявили, что заемщикам, проживающим на территории эвакуированных приграничных районов Курской области, предоставят отсрочку платежей по кредитам сроком до шести месяцев. Банк спишет задолженность по всем кредитам клиентов, погибших или получивших тяжелые ранения, а также членов их семей. Малому и среднему бизнесу обещана реструктуризация кредитов. Также банк предоставил Курской области бронированные автомобили с водителями для помощи в эвакуации жителей и доставки гуманитарных грузов.

ВТБ собирается списывать кредитную задолженность погибших клиентов и клиентов с инвалидностью первой группы. Помимо этого, банк готов предоставлять кредитные каникулы, проводить реструктуризацию и предлагать другие меры помощи для снижения финансовой нагрузки клиентов.

В магазинах собирают помощь

В крупных розничных сетях, работающих в Курской области, 9 августа заявили, что не испытывают больших проблем в работе. В «Ленте» заявили “Ъ”, что поставки в магазины сети в регионе идут без перебоев. То же самое сказали в «Магните», уточнив, что временно закрыли несколько магазинов в эвакуированных населенных пунктах и отключили опцию доставки товаров из магазинов сети ради безопасности курьеров. Во «Вкусвилле» говорят, что в Курской области в штатном режиме работают все магазины сети, а также доставка. В X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») сообщили, что оказывают поддержку сотрудникам, которые эвакуируются из опасных зон Курской области, помогая им при необходимости с поиском жилья и дальнейшим размещением, предоставляя также материальную помощь.

В Wildberries поясняют, что находятся в координации с профильными ведомствами по текущей ситуации и внимательно следят за обстановкой в приграничных зонах. «При обострении ситуации на этих территориях мы ограничиваем время работы ПВЗ»,— уточняет представитель маркетплейса.

Торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), по словам председателя ее президиума Игоря Караваева, не испытывают масштабных проблем с логистикой и товарными запасами в Курской области.

По его словам, магазины крупных непродовольственных торговых сетей в основном расположены в областном центре, они продолжают стабильно работать в обычном режиме. Ритейлеры системно координируют работу с властями региона и федеральными органами исполнительной власти. Крупные торговые сети наряду с другими участниками потребительского рынка участвуют в формировании гуманитарной помощи, предоставляют свою логистическую инфраструктуру, оказывают все необходимое содействие.

Поезда становятся длиннее

Вечером 8 августа ОАО РЖД назначило дополнительные поезда из Курска в Москву (на 9 августа) и из Москвы в Курск (на 9–14 августа), а также вдвое удлинило «Ласточку» из Курска в столицу, курсирующую 9 и 10 августа. В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что контролируют ситуацию с доступностью перевозок в сообщении с Липецком. «Назначение дополнительных поездов на данный момент не планируется»,— уточнили в компании.

Владимир Комаров, Ольга Шерункова, Полина Смертина, Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин