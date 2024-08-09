Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Области федерального уровня

Что и как работает в Курске и Липецке

9 августа в Курской области введен режим ЧС федерального уровня, а на Липецкую был совершен налет БПЛА. “Ъ” собрал информацию о том, что было известно на вечер пятницы о работе крупных предприятий, инфраструктуры и бизнеса в районах, примыкающих к зоне боевых действий.

Курская АЭС в Курчатове

Курская АЭС в Курчатове

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Курская АЭС в Курчатове

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Энергетика штатно пострадала

В «Росатоме» сообщили, что Курская АЭС работает штатно, двумя энергоблоками из четырех на мощности 2000 МВт. Энергоблоки 1 и 2 находятся в режиме без генерации, остановлены для последующего вывода из эксплуатации. Радиационный фон на уровне природных значений, уточняют в госкорпорации. Вместе с тем, сообщил в своем канале инжиниринговый дивизион «Росатома» «Атомстройэкспорт», в связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня «принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2». Оставшиеся на стройплощадке специалисты ведут работы в соответствии с графиком, добавили в сообщении.

Что такое ЧС федерального уровня

Читать далее

Повреждения инфраструктурных энергетических объектов в области после событий последних двух суток пока оценить трудно: источники “Ъ” говорят, что часть объектов находится на территории, контролируемой противником, и их актуальное состояние не известно. В результате ночных атак, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, под отключение попали 19, 23, 24, 27, 29 микрорайоны и Московская улица. Уже через два часа объявили, что энергоснабжение восстановлено, потребители запитаны от резервных источников. По информации собеседников “Ъ”, повреждения электросетей в Липецке были незначительными.

Подробности налета дронов на Липецкую область

На Новолипецком меткомбинате (НЛМК) “Ъ” сообщили, что атаке не подверглись. Местные СМИ писали, что у комбината были сложности с заменой работников, которые трудились в ночную смену.

Банки начинают списывать

После введения режима ЧС в Курской области реакция российских банков не была массовой, в отличие от предыдущих трагических инцидентов, в частности, после теракта в «Крокус Сити Холле», когда банки заявляли о мерах поддержки.

9 августа несколько банков выступили с заявлением о поддержке населения Курской области. Так, в Почта-банке пообещали предоставить отсрочку по кредитам и кредитным картам пострадавшим, покинувшим свои дома в области. МТС-банк готов дать кредитные каникулы гражданам, «признанным пострадавшими в результате ЧС», Совкомбанк готов списать все кредиты, «погибшим и получившим тяжелые ранения в результате боевых действий в Курской области». Поддержка, как уточнили там, распространяется на ближайших родственников. Однако одновременно банк приостановил работу нескольких отделений в Курской области, которую обещает восстановить «сразу же после стабилизации ситуации».

Атака ВСУ на Курскую область. Главное на текущий момент

Читать далее

В ПСБ заявили, что заемщикам, проживающим на территории эвакуированных приграничных районов Курской области, предоставят отсрочку платежей по кредитам сроком до шести месяцев. Банк спишет задолженность по всем кредитам клиентов, погибших или получивших тяжелые ранения, а также членов их семей. Малому и среднему бизнесу обещана реструктуризация кредитов. Также банк предоставил Курской области бронированные автомобили с водителями для помощи в эвакуации жителей и доставки гуманитарных грузов.

ВТБ собирается списывать кредитную задолженность погибших клиентов и клиентов с инвалидностью первой группы. Помимо этого, банк готов предоставлять кредитные каникулы, проводить реструктуризацию и предлагать другие меры помощи для снижения финансовой нагрузки клиентов.

В магазинах собирают помощь

В крупных розничных сетях, работающих в Курской области, 9 августа заявили, что не испытывают больших проблем в работе. В «Ленте» заявили “Ъ”, что поставки в магазины сети в регионе идут без перебоев. То же самое сказали в «Магните», уточнив, что временно закрыли несколько магазинов в эвакуированных населенных пунктах и отключили опцию доставки товаров из магазинов сети ради безопасности курьеров. Во «Вкусвилле» говорят, что в Курской области в штатном режиме работают все магазины сети, а также доставка. В X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») сообщили, что оказывают поддержку сотрудникам, которые эвакуируются из опасных зон Курской области, помогая им при необходимости с поиском жилья и дальнейшим размещением, предоставляя также материальную помощь.

Что происходит с сотовой связью в Курской области

В Wildberries поясняют, что находятся в координации с профильными ведомствами по текущей ситуации и внимательно следят за обстановкой в приграничных зонах. «При обострении ситуации на этих территориях мы ограничиваем время работы ПВЗ»,— уточняет представитель маркетплейса.

Торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), по словам председателя ее президиума Игоря Караваева, не испытывают масштабных проблем с логистикой и товарными запасами в Курской области.

По его словам, магазины крупных непродовольственных торговых сетей в основном расположены в областном центре, они продолжают стабильно работать в обычном режиме. Ритейлеры системно координируют работу с властями региона и федеральными органами исполнительной власти. Крупные торговые сети наряду с другими участниками потребительского рынка участвуют в формировании гуманитарной помощи, предоставляют свою логистическую инфраструктуру, оказывают все необходимое содействие.

Поезда становятся длиннее

Вечером 8 августа ОАО РЖД назначило дополнительные поезда из Курска в Москву (на 9 августа) и из Москвы в Курск (на 9–14 августа), а также вдвое удлинило «Ласточку» из Курска в столицу, курсирующую 9 и 10 августа. В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что контролируют ситуацию с доступностью перевозок в сообщении с Липецком. «Назначение дополнительных поездов на данный момент не планируется»,— уточнили в компании.

Владимир Комаров, Ольга Шерункова, Полина Смертина, Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин

Фотогалерея

Основные события СВО за август 2024 года

Предыдущая фотография
9 августа МЧС РФ объявило в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Местные власти описывают ситуацию как сложную и напряженную. Продолжается эвакуация. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в области, среди них восемь детей, 12 человек — в тяжелом состоянии &lt;br>На фото: обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

9 августа МЧС РФ объявило в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Местные власти описывают ситуацию как сложную и напряженную. Продолжается эвакуация. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в области, среди них восемь детей, 12 человек — в тяжелом состоянии
На фото: обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в многоквартирный дом в Шебекино попали четыре дрона ВСУ. В нескольких квартирах начался пожар. В ночь на 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над регионом, сообщили в Минобороны РФ

9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в многоквартирный дом в Шебекино попали четыре дрона ВСУ. В нескольких квартирах начался пожар. В ночь на 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над регионом, сообщили в Минобороны РФ

Фото: @vvgladkov

7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главнокомандующему, что продвижение противника «вглубь территории на Курском направлении остановлено» и подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника»

7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главнокомандующему, что продвижение противника «вглубь территории на Курском направлении остановлено» и подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

7 августа при атаке беспилотника в Курской области пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. На следующий день он был доставлен в НИИ Склифосовского (на фото). Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста

7 августа при атаке беспилотника в Курской области пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. На следующий день он был доставлен в НИИ Склифосовского (на фото). Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста

Фото: @dzdmos

7 августа в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Развернут 21 пункт временного размещения &lt;br>На фото: разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

7 августа в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Развернут 21 пункт временного размещения
На фото: разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Под обстрел ВСУ попал Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь Курской области. Из него были эвакуированы 17 человек

Под обстрел ВСУ попал Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь Курской области. Из него были эвакуированы 17 человек

Фото: курская-епархия.рф

По данным Минобороны РФ, утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в районе Курской области с целью захвата участка Суджанского района, прилегающего к границе с Украиной. В атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ, были задействованы танки и бронемашины &lt;br>На фото: кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области

По данным Минобороны РФ, утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в районе Курской области с целью захвата участка Суджанского района, прилегающего к границе с Украиной. В атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ, были задействованы танки и бронемашины
На фото: кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников пострадало более 30 человек, погибли пять &lt;br>На фото: последствия обстрела города Суджа

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников пострадало более 30 человек, погибли пять
На фото: последствия обстрела города Суджа

Фото: @gubernator_46

5 августа президент РФ Владимир Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения

5 августа президент РФ Владимир Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Около 30 жилых домов получили повреждения &lt;br>На фото: обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Луганском

4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Около 30 жилых домов получили повреждения
На фото: обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Луганском

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Минобороны РФ 4 августа сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР &lt;br>На фото: танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении

Минобороны РФ 4 августа сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР
На фото: танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия властям республики создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО

4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия властям республики создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

4 августа первые 10 из 79 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать ВСУ, доставили на территорию Украины. В июле Минобороны РФ сообщало, что компания «ФОРЭС» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый уничтоженный F-16 &lt;br>На фото: президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 на аэродроме под Киевом во время празднования дня ВВС Украины, 4 августа

4 августа первые 10 из 79 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать ВСУ, доставили на территорию Украины. В июле Минобороны РФ сообщало, что компания «ФОРЭС» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый уничтоженный F-16
На фото: президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 на аэродроме под Киевом во время празднования дня ВВС Украины, 4 августа

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В прибрежной зоне в Севастополе идет установка бетонных укрытий, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Всего, по его словам, в городе поставят около 600 таких укрытий

В прибрежной зоне в Севастополе идет установка бетонных укрытий, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Всего, по его словам, в городе поставят около 600 таких укрытий

Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева

В ночь 2 августа силы ПВО уничтожили над Севастополем несколько БПЛА и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одна ракета ATACMS попала в девятиэтажку на улице Симонка, пробила крышу, но не взорвалась. Пиротехники МЧС позже вывезли ее на полигон и уничтожили &lt;br>На фото: уничтожение боеприпаса в Севастополе

В ночь 2 августа силы ПВО уничтожили над Севастополем несколько БПЛА и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одна ракета ATACMS попала в девятиэтажку на улице Симонка, пробила крышу, но не взорвалась. Пиротехники МЧС позже вывезли ее на полигон и уничтожили
На фото: уничтожение боеприпаса в Севастополе

Фото: кадр видео @mchs_official

Следующая фотография
1 / 15

9 августа МЧС РФ объявило в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Местные власти описывают ситуацию как сложную и напряженную. Продолжается эвакуация. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в области, среди них восемь детей, 12 человек — в тяжелом состоянии
На фото: обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в многоквартирный дом в Шебекино попали четыре дрона ВСУ. В нескольких квартирах начался пожар. В ночь на 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над регионом, сообщили в Минобороны РФ

Фото: @vvgladkov

7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главнокомандующему, что продвижение противника «вглубь территории на Курском направлении остановлено» и подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

7 августа при атаке беспилотника в Курской области пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. На следующий день он был доставлен в НИИ Склифосовского (на фото). Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста

Фото: @dzdmos

7 августа в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Развернут 21 пункт временного размещения
На фото: разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Под обстрел ВСУ попал Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь Курской области. Из него были эвакуированы 17 человек

Фото: курская-епархия.рф

По данным Минобороны РФ, утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в районе Курской области с целью захвата участка Суджанского района, прилегающего к границе с Украиной. В атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ, были задействованы танки и бронемашины
На фото: кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников пострадало более 30 человек, погибли пять
На фото: последствия обстрела города Суджа

Фото: @gubernator_46

5 августа президент РФ Владимир Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Около 30 жилых домов получили повреждения
На фото: обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Луганском

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Минобороны РФ 4 августа сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР
На фото: танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия властям республики создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

4 августа первые 10 из 79 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать ВСУ, доставили на территорию Украины. В июле Минобороны РФ сообщало, что компания «ФОРЭС» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый уничтоженный F-16
На фото: президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 на аэродроме под Киевом во время празднования дня ВВС Украины, 4 августа

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В прибрежной зоне в Севастополе идет установка бетонных укрытий, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Всего, по его словам, в городе поставят около 600 таких укрытий

Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева

В ночь 2 августа силы ПВО уничтожили над Севастополем несколько БПЛА и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одна ракета ATACMS попала в девятиэтажку на улице Симонка, пробила крышу, но не взорвалась. Пиротехники МЧС позже вывезли ее на полигон и уничтожили
На фото: уничтожение боеприпаса в Севастополе

Фото: кадр видео @mchs_official

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...