В полосе перебоя

Начало боевых действий в Курской области и введение режима чрезвычайной ситуации в Курске привели к перебоям в работе сетей операторов сотовой связи. Клиенты крупных телеком-компаний 8 августа столкнулись с трудностями при соединении с абонентами в области, а в районах боевых столкновений, в том числе Суджанском, связь отсутствовала. Операторы связи ситуацию не комментируют, а эксперты считают, что проблемы на данный момент вызваны не техническими сбоями, а решением о глушении сигнала для обеспечения безопасности в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Обострение ситуации в Курской области затронуло работу операторов связи: 8 августа в работе сетей были зафиксированы сбои. В социальных сетях 8 августа пользователи сообщали, что связи нет в Суджанском районе. Операторы горячих линий «Вымпелкома» и МТС сообщили “Ъ”, что абоненты могут испытывать проблемы при звонках в регион.

“Ъ” убедился, что при звонках абонентам «Вымпелкома» в Курскую область проходят короткие гудки, а после связь прерывается.

В администрации Курской области “Ъ” сообщили, что к 16 часам по мск 8 августа в самом Курске мобильная связь и мобильный интернет «работали исправно». В Минцифры не ответили “Ъ”.

В регионе основная абонентская база (население старше 18 лет составляет 890,3 тыс. человек) приходится на операторов «большой четверки»: МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2, а также виртуальных мобильных операторов — «СберМобайл» и «ТинькоффМобайл» (работают на сетях крупных операторов). В МТС, «Вымпелкоме», «МегаФоне» и Tele2 отказались от комментариев. В «СберМобайле» сообщили, что услуги связи клиентам «осуществляются в штатном режиме». Запросы в контактный центр оператора на «низком уровне».

Работа IT-инфраструктуры региональных сервисов Курской области 8 августа также подверглась кибератаке.

По сообщению Минцифры РФ, это была DDoS-атака, «при пропускной способности в 1 Гб/с количество вредоносного трафика достигало 25 Гб/с». В атаке участвовали IP-адреса, в основном зарегистрированные в Германии и Великобритании. «Цель злоумышленников — сорвать процесс предоставления социально значимых услуг»,— сказали в Минцифры.

В подведомственном Роскомнадзору Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования уточнили “Ъ”, что отразили массированные DDoS-атаки на три объекта Курской области, в том числе на инфраструктуру операторов связи: «Мощность наиболее крупной атаки достигла 112 Гбит/с».

Также, по заявлению государственного портала «Курская область» в соцсети «ВКонтакте», жителям региона начали поступать звонки от якобы российских военных, которые сообщают, что в Курске объявлена эвакуация.

Собеседник “Ъ” на телеком-рынке говорит, что сейчас боестолкновения идут вдали от магистральной инфраструктуры сотовых операторов, соответственно, причина перебоев в работе «не в технологическом поле».

Он предполагает, что проблемы у операторов связи возникают из-за распоряжения властей о локальном глушении сети в целях обеспечения безопасности. Именно технические сбои могут быть в тех районах, где идут сами боевые действия, говорит он.

Газ идет по транзиту «Газпром» продолжает подавать газ для транзита по территории Украины в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области. Подтвержденный объем на 8 августа — 37,3 млн кубометров, сообщил представитель компании Сергей Куприянов. Днем ранее была подтверждена заявка в 39,4 млн кубометров, 6 августа — 42,4 млн кубометров. Основными получателями газа выступают Венгрия, Словакия, Австрия, в небольших объемах — Италия. ГИС «Суджа» — единственный транзитный маршрут для российского газа через Украину в страны Западной и Центральной Европы. До мая 2022 года действовал и экспортный канал через ГИС «Сохрановка» в Ростовской области пропускной способностью 30 млн кубометров в сутки. Но в мае 2022 года «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщил о прекращении транзита через «Сохрановку», сославшись на форс-мажор — невозможность оперативно-технологического контроля за компрессорной станцией «Новопсков» в ЛНР. На фоне боевых действий в Суджанском районе Курской области биржевые цены на газ в Европе обновляют месячные максимумы. В ходе торгов 8 августа стоимость сентябрьского фьючерса по индексу нидерландского газового хаба TTF на бирже ICE превышала $450 за 1 тыс. кубометров. Министр экономики Словакии Карел Хирман, сообщение которого в социальных сетях цитирует «Прайм», заявил, что поставки российского газа через Украину по направлению Словакии находятся под серьезной угрозой. А Молдавия ввела режим раннего предупреждения в сфере энергетики из-за рисков прекращения поставок газа через территорию Украины, сообщил ТАСС.

Другой собеседник “Ъ” в сотовом операторе рассказал, что в подобных ситуациях могут быть повреждены электрические сети — для восстановления работы вышек устанавливают генератор, но сделать это специалисты смогут только после создания безопасной обстановки в районе. Если само оборудование пострадало, то до восстановления используются передвижные вышки сотовой связи, объясняет он. Также в районах, где риск начала боевых действий высокий, операторы могут устанавливать оборудование на территории полуразрушенных зданий в целях маскировки, говорит собеседник “Ъ”.

Татьяна Исакова, Юлия Юрасова; Сергей Толмачев, Воронеж