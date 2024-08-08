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Коммерсантъ FM
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В полосе перебоя

Что происходит с сотовой связью в Курской области

Начало боевых действий в Курской области и введение режима чрезвычайной ситуации в Курске привели к перебоям в работе сетей операторов сотовой связи. Клиенты крупных телеком-компаний 8 августа столкнулись с трудностями при соединении с абонентами в области, а в районах боевых столкновений, в том числе Суджанском, связь отсутствовала. Операторы связи ситуацию не комментируют, а эксперты считают, что проблемы на данный момент вызваны не техническими сбоями, а решением о глушении сигнала для обеспечения безопасности в регионе.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Обострение ситуации в Курской области затронуло работу операторов связи: 8 августа в работе сетей были зафиксированы сбои. В социальных сетях 8 августа пользователи сообщали, что связи нет в Суджанском районе. Операторы горячих линий «Вымпелкома» и МТС сообщили “Ъ”, что абоненты могут испытывать проблемы при звонках в регион.

“Ъ” убедился, что при звонках абонентам «Вымпелкома» в Курскую область проходят короткие гудки, а после связь прерывается.

В администрации Курской области “Ъ” сообщили, что к 16 часам по мск 8 августа в самом Курске мобильная связь и мобильный интернет «работали исправно». В Минцифры не ответили “Ъ”.

В регионе основная абонентская база (население старше 18 лет составляет 890,3 тыс. человек) приходится на операторов «большой четверки»: МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2, а также виртуальных мобильных операторов — «СберМобайл» и «ТинькоффМобайл» (работают на сетях крупных операторов). В МТС, «Вымпелкоме», «МегаФоне» и Tele2 отказались от комментариев. В «СберМобайле» сообщили, что услуги связи клиентам «осуществляются в штатном режиме». Запросы в контактный центр оператора на «низком уровне».

Работа IT-инфраструктуры региональных сервисов Курской области 8 августа также подверглась кибератаке.

По сообщению Минцифры РФ, это была DDoS-атака, «при пропускной способности в 1 Гб/с количество вредоносного трафика достигало 25 Гб/с». В атаке участвовали IP-адреса, в основном зарегистрированные в Германии и Великобритании. «Цель злоумышленников — сорвать процесс предоставления социально значимых услуг»,— сказали в Минцифры.

В подведомственном Роскомнадзору Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования уточнили “Ъ”, что отразили массированные DDoS-атаки на три объекта Курской области, в том числе на инфраструктуру операторов связи: «Мощность наиболее крупной атаки достигла 112 Гбит/с».

Также, по заявлению государственного портала «Курская область» в соцсети «ВКонтакте», жителям региона начали поступать звонки от якобы российских военных, которые сообщают, что в Курске объявлена эвакуация.

Собеседник “Ъ” на телеком-рынке говорит, что сейчас боестолкновения идут вдали от магистральной инфраструктуры сотовых операторов, соответственно, причина перебоев в работе «не в технологическом поле».

Он предполагает, что проблемы у операторов связи возникают из-за распоряжения властей о локальном глушении сети в целях обеспечения безопасности. Именно технические сбои могут быть в тех районах, где идут сами боевые действия, говорит он.

Газ идет по транзиту

«Газпром» продолжает подавать газ для транзита по территории Украины в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области. Подтвержденный объем на 8 августа — 37,3 млн кубометров, сообщил представитель компании Сергей Куприянов. Днем ранее была подтверждена заявка в 39,4 млн кубометров, 6 августа — 42,4 млн кубометров. Основными получателями газа выступают Венгрия, Словакия, Австрия, в небольших объемах — Италия.

ГИС «Суджа» — единственный транзитный маршрут для российского газа через Украину в страны Западной и Центральной Европы. До мая 2022 года действовал и экспортный канал через ГИС «Сохрановка» в Ростовской области пропускной способностью 30 млн кубометров в сутки. Но в мае 2022 года «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщил о прекращении транзита через «Сохрановку», сославшись на форс-мажор — невозможность оперативно-технологического контроля за компрессорной станцией «Новопсков» в ЛНР.

На фоне боевых действий в Суджанском районе Курской области биржевые цены на газ в Европе обновляют месячные максимумы. В ходе торгов 8 августа стоимость сентябрьского фьючерса по индексу нидерландского газового хаба TTF на бирже ICE превышала $450 за 1 тыс. кубометров. Министр экономики Словакии Карел Хирман, сообщение которого в социальных сетях цитирует «Прайм», заявил, что поставки российского газа через Украину по направлению Словакии находятся под серьезной угрозой. А Молдавия ввела режим раннего предупреждения в сфере энергетики из-за рисков прекращения поставок газа через территорию Украины, сообщил ТАСС.

Другой собеседник “Ъ” в сотовом операторе рассказал, что в подобных ситуациях могут быть повреждены электрические сети — для восстановления работы вышек устанавливают генератор, но сделать это специалисты смогут только после создания безопасной обстановки в районе. Если само оборудование пострадало, то до восстановления используются передвижные вышки сотовой связи, объясняет он. Также в районах, где риск начала боевых действий высокий, операторы могут устанавливать оборудование на территории полуразрушенных зданий в целях маскировки, говорит собеседник “Ъ”.

Татьяна Исакова, Юлия Юрасова; Сергей Толмачев, Воронеж


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Курская область в объективе «Ъ»

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Колонна армейских грузовиков, попавшая под обстрел на одной из дорог в Суджанском районе

Колонна армейских грузовиков, попавшая под обстрел на одной из дорог в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Транспортировка солдат и артиллерии к району боевых действий

Транспортировка солдат и артиллерии к району боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный вертолет Ка-52 патрулирует небо на Курской областью

Военный вертолет Ка-52 патрулирует небо на Курской областью

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военные на обочине помогают завести гражданский автомобиль

Российские военные на обочине помогают завести гражданский автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военные грузовики едут по трассе, соблюдая дистанцию

Военные грузовики едут по трассе, соблюдая дистанцию

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный корреспондент Александр Коц на трассе в Курской области у дорожного знака города Суджа

Военный корреспондент Александр Коц на трассе в Курской области у дорожного знака города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Разбитый ударом украинского дрона гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника на трассе между Курском и Суджей

Военная техника на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танк на трассе у города Суджа

Танк на трассе у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший грузовик под городом Суджа

Сгоревший грузовик под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона автомобиль у деревни Нижнее Гридино

Разбитый ударом украинского дрона автомобиль у деревни Нижнее Гридино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гранаты на земле у города Суджа

Гранаты на земле у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Горящий перевернутый автомобиль под городом Суджа

Горящий перевернутый автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль под городом Суджа

Сгоревший автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Раздача гуманитарной помощи в курском НКО «Домик добрых дел» для эвакуированных жителей приграничных районов

Раздача гуманитарной помощи в курском НКО «Домик добрых дел» для эвакуированных жителей приграничных районов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Очередь эвакуированных жителей приграничных районов в курском НКО «Домик добрых дел»

Очередь эвакуированных жителей приграничных районов в курском НКО «Домик добрых дел»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Изготовление маскировочной сети в волонтерской мастерской Курска

Изготовление маскировочной сети в волонтерской мастерской Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сбор денег на закупку необходимых материалов для курской волонтерской мастерской по изготовлению маскировочных сеток

Сбор денег на закупку необходимых материалов для курской волонтерской мастерской по изготовлению маскировочных сеток

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Колонна армейских грузовиков, попавшая под обстрел на одной из дорог в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Транспортировка солдат и артиллерии к району боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный вертолет Ка-52 патрулирует небо на Курской областью

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военные на обочине помогают завести гражданский автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военные грузовики едут по трассе, соблюдая дистанцию

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный корреспондент Александр Коц на трассе в Курской области у дорожного знака города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танк на трассе у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший грузовик под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый ударом украинского дрона автомобиль у деревни Нижнее Гридино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гранаты на земле у города Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Горящий перевернутый автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Раздача гуманитарной помощи в курском НКО «Домик добрых дел» для эвакуированных жителей приграничных районов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Очередь эвакуированных жителей приграничных районов в курском НКО «Домик добрых дел»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Изготовление маскировочной сети в волонтерской мастерской Курска

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сбор денег на закупку необходимых материалов для курской волонтерской мастерской по изготовлению маскировочных сеток

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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