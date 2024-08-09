Куда ж им плыть

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел в четверг круглый стол «Месяц до выборов: партийная активность и конкуренция». Своими мыслями на этот счет поделились приглашенные партийцы. Как выяснилось, «Единая Россия» (ЕР) и КПРФ считают стержневой темой выборов СВО и не ожидают тут скорых изменений. «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) делает акцент на ужесточении миграционного законодательства и отмене ЕГЭ, а ЛДПР надеется выйти из «уютной ниши оппозиционности». Наконец, в «Новых людях» признают, что им еще многому нужно учиться, но верят, что их прогрессивная повестка в любом случае будет востребована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов и политолог Александр Асафов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов и политолог Александр Асафов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Партии проявляют высочайшую активность на выборах 2024 года, что говорит о стабильности политической ситуации в стране. Партии, которые участвуют в выборах, представляют позицию подавляющего большинства… нет, я бы даже сказал, абсолютного большинства населения»,— торжественно открыл круглый стол в «Известиях» модератор, политолог Павел Данилин.

Первым слово дали единороссам, за которых привычно отчитывался замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов. «Партия подходит к кампании в достаточно хорошей электоральной форме»,— заверил он собравшихся. По его словам, в ЕР вполне довольны ее рейтингом, но называют его «ловушкой победителя». «Это не причина успокоиться, а задача, которую мы должны воспринимать как перспективную с точки зрения удержания своих позиций»,— объяснил единоросс. Он также рассказал, что избирательная стратегия ЕР предусматривает формирование для каждого выборного региона своего «образа будущего» и программы развития, и риторически связал этот факт с СВО: программы должны привести к «победе в тылу», без которой невозможна и победа на фронте.

В качестве наиболее важных для ЕР партиец выделил прежде всего выборы в Хабаровском крае, где одновременно избирают губернатора, заксобрание региона и гордуму Хабаровска. Напомним, в 2019 году единороссы потерпели там поражение, уступив ЛДПР большинство и в краевом, и в городском парламенте. Также партия будет пытаться «отыграть ситуацию 2019 года» на выборах в заксобрание Марий Эл и гордуму Йошкар-Олы. В целом господин Перминов считает кампанию-2024 стартом «политического проекта» по формированию депутатского корпуса следующей Госдумы. «Успех будет с нами, мы как партийная электоральная машина делаем все, чтобы его добиться»,— оптимистично закончил он.

Первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев, выступавший по видеосвязи, сказал, что его партия рассматривает эти выборы как мобилизацию сторонников перед выборами в Госдуму-2026. Среди ключевых идей СРЗП он назвал ужесточение миграционной политики и отмену ЕГЭ. «Мы считаем, что каждый мигрант должен быть учтен и выдворен из страны в случае окончания контракта или нарушения им каких-либо законов РФ»,— заявил господин Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«На президентских выборах мы подтвердили статус второй политической партии, главной оппозиционной партии. На 2024 год перед нами стоит задача подтвердить этот статус. И мы, я думаю, уверенно эту задачу решим»,— доложил, в свою очередь, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Он назвал тему СВО «общей рамкой» выборов, и привел ряд примеров. Так, в Курской области на выборы губернатора от КПРФ идет депутат облдумы, «русский офицер из легендарной Таманской дивизии, многодетный отец» Алексей Бобовников — «в общем, справедливый, сильный, свой». В соседней Брянской области список коммунистов на выборах в облдуму также возглавляет офицер, кавалер ордена Красной Звезды Андрей Архицкий: «Это та новая элита, о которой говорил наш президент»,— подытожил господин Обухов. Общий лозунг компании КПРФ — «Поигрались в капитализм, и хватит!» С ним на президентские выборы-2024 шел кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Но для разных регионов партия выбирает разные акценты, оговорился секретарь ЦК. Не забыв заодно посетовать, что ряду партийных кандидатов, которые могли бы, по его мнению, претендовать на второй тур на губернаторских выборах, «не дали» пройти муниципальный фильтр.

«Для нас эти выборы — это установка на победу во втором туре. Правда, второй тур мы ставим в своем политическом календаре на осень 2026 года»,— добавил тумана депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов. Цель партии на будущих думских выборах — образовать вторую по влиянию фракцией в Думе, а для этого ей нужно выйти из «уютной ниши оппозиционности».

От «Новых людей» выступал зампред партии, кандидат в Мосгордуму Александр Даванков. «Одна из наших больших проблем в том, что у нас недостроена инфраструктура партии. Как было бы правильно, наверное, участвовать в политической жизни страны? Вначале — идти на муниципальные выборы, массово побеждать там, потом выдвигаться на городские выборы, потом в заксобрания, потом в Госдуму. Но жизнь — она не такая»,— с какой-то обреченностью в голосе сообщил он. Поэтому задача партии на региональных выборах в преддверии думских — достроить инфраструктуру и научиться побеждать в одномандатных округах. «Пока это не наша сильная сторона»,— самокритично признал представитель «Новых людей».

“Ъ” поинтересовался у партийцев, не считают ли они, что к выборам-2026 повестка, сформированная СВО, может измениться (такой вывод ранее сделали некоторые эксперты). «Мы исходим из той данности, в которой находимся сегодня»,— ответил Сергей Перминов. 2026 год окутан туманом неопределенности, и когда он будет рассеян, непонятно, признался он: «Возможно, в марте 2026 года, может, в декабре 2025-го. Гадать не будем». Сергей Обухов заявил, что число участников СВО на выборах, наоборот, будет расти, так как спецоперация захватывает все больше и больше людей. А Александр Даванков смело предположил: «Если говорить про 2026 год, мы надеемся, что СВО будет закончена к этому времени — на наших условиях, но закончена». Партийная повестка прогрессивных изменений, надеется политик, будет востребована в любом случае.

Андрей Винокуров