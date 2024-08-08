А теперь о чрезвычайном

Президент Владимир Путин в четверг провел совещание с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Оба находились на своих рабочих местах, поэтому встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи. Глава региона докладывал о ситуации в Суджанском районе, который во вторник подвергся нападению со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), мерах по эвакуации населения и помощи местным жителям. По данным российского командования, продвижение ВСУ на Курском направлении остановлено, но боевые действия на территории области продолжаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Алексей Смирнов побеседовали, не покидая рабочих мест

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Алексей Смирнов побеседовали, не покидая рабочих мест

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин начал встречу с ремарки о том, что ситуация ему «в целом, конечно, известна», но он хотел бы послушать оценку Алексея Смирнова, в том числе по поводу организации работы оперативного штаба и координации различных органов власти. В ответ врио губернатора рассказал, что штаб собрался сразу после нападения на госграницу и с тех пор работает в круглосуточном режиме. «Задействованы все заместители губернатора, наше областное правительство и все силовые органы, которые в штаб входят, плюс Министерство обороны»,— отрапортовал господин Смирнов, отметив, что он также находится на постоянной связи с премьером Михаилом Мишустиным, помощником президента и секретарем Госсовета Алексеем Дюминым, а также с министром обороны Андреем Белоусовым.

«Прежде всего, оценив ситуацию, мы начали вывозить людей,— продолжил врио губернатора.— Это была достаточно сложная проблема, потому что ДРГ ВСУ обстреливают гражданское население, обстреливают машины скорой помощи, которые ценой собственной жизни, пожертвовав собой — есть случаи, где медики погибли,— вывозили население».

К эвакуации привлечены сельские администрации, региональное правительство и добровольческие народные дружины, которые располагают бронированными автомобилями. Дополнительно около 80 инкассаторских машин предоставили банки. «Перевозили людей на безопасное расстояние, оттуда уже организовали вывоз автобусами большой вместимости. Эта работа шла круглосуточно, она продолжается»,— добавил Алексей Смирнов.

Дефицита в местах для размещения эвакуированных сейчас нет, заверил врио губернатора: областные предприятия предоставляют здания и помещения, а РЖД согласилась пригнать три железнодорожных состава, где одновременно могут находиться 2,4 тыс. человек.

Еще восемь поездов будут развозить людей в пункты временного размещения (ПВР) в другие регионы, указал господин Смирнов: «Откликнулись практически все руководители регионов». Что касается медицинской помощи пострадавшим, то уже в первые сутки количество бригад скорой было доведено до 34. На работу вышли 16 бригад хирургов-травматологов, а всего из разных регионов приехала 61 медбригада, в том числе 60 врачей высокой квалификации, подчеркнул врио губернатора. По его словам, количество коек при поддержке Минздрава увеличено до 1,8 тыс. Напомним, о направлении медицинских специалистов в Курскую область 7 июля заявил мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркнув, что столица также готова принимать раненых в своих клиниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На окраинах Суджи можно встретить не только российских военных, но и следы пребывания здесь представителей ВСУ: обстрелянные и сгоревшие грузовики и даже скорую помощь Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 На окраинах Суджи можно встретить не только российских военных, но и следы пребывания здесь представителей ВСУ: обстрелянные и сгоревшие грузовики и даже скорую помощь Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

Алексею Смирнову было и на что жаловаться: «Есть случаи, когда в торговых точках либо в гостиницах, в общепите необоснованно завышают цены, то есть наживаются на пострадавших людях»,— рассказал он, уточнив, что уже дал поручение Федеральной антимонопольной службе проверить эти сигналы. «Будем пресекать»,— пообещал он.

Отдельно врио губернатора доложил о переговорах с главой «Роснефти» Игорем Сечиным по вопросам работы топливно-энергетического комплекса, «чтобы все заправки функционировали, топливо было, резервы». «Также мы с ними проводим системную работу, чтобы все заправочные комплексы были оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы и бронезащиты»,— добавил господин Смирнов.

Наконец, он рассказал президенту, что в четверг было принято решение сохранить среднюю зарплату бюджетникам, которые работают на территориях, подвергшихся атаке ВСУ.

А переселенцам, которые «вынужденно покинули свое жилье в связи с этими событиями», он предложил выплатить по 10 тыс. руб. из федерального бюджета: «Многие находятся в ПВР, даже не взяв документы». Эту идею Владимир Путин поддержал, но отметил, что необходимо будет оценить и другой ущерб: «Имеется в виду утрата имущества, жилья, уже в полном масштабе надо будет все это сделать».

В завершение президент рассказал, что хотел провести с Алексеем Смирновым очную встречу, но тому, «конечно, сейчас нужно быть на месте». «Курская область — очень перспективный район, очень интересный, и я уверен, вам там будет интересно работать»,— напутствовал он господина Смирнова, который в сентябре будет участвовать в губернаторских выборах как кандидат «Единой России».

Напомним, утром 6 августа ВСУ атаковали позиции подразделений прикрытия российско-украинской границы на юге Курской области. На следующий день Владимир Путин обсудил ситуацию с главами силовых ведомств. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника». По его словам, целью ВСУ являлся захват Суджанского района, но «продвижение противника вглубь территории РФ на курском направлении остановлено». В тот же день в Курской области был объявлен режим ЧС.

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ВС РФ активно наносят авиационные и ракетные удары по группировке ВСУ, которая, по разным оценкам, может насчитывать до пяти бригад, разделенных на несколько эшелонов. Из рассказов очевидцев, а также опубликованных в СМИ и соцсетях видеозаписей можно предположить, что ВСУ ведут боевые действия, делая акцент на действиях диверсионных групп и активном применении беспилотных летательных аппаратов, включая ударные дроны FPV (First Person View). При этом бронетехника применяется в меньших, чем ранее, масштабах.

По данным Минобороны РФ на утро 8 августа, общие потери ВСУ составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

Андрей Прах, Михаил Алексеев