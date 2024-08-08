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Коммерсантъ FM
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Вы чьих целей будете?

Украинская атака в Курской области вызвала вопросы на Западе

Внезапная, как отмечают западные эксперты, войсковая операция в Курской области вынудила союзников Киева, где не спешат комментировать действия ВСУ, как-то реагировать на случившееся. Комментарии Евросоюза получились дежурными. Реакция США — противоречивой. А критическое заявление ООН — неожиданным. При этом многие военные эксперты приходят к выводу о том, что с оперативной и стратегической точек зрения эта операция ВСУ не имеет смысла.

Военные на трассе между Курском и Суджей

Военные на трассе между Курском и Суджей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Военные на трассе между Курском и Суджей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Большинство независимых экспертов уже к концу второго дня боев пришли к выводу, что нынешние действия ВСУ совсем не похожи на рейды в Белгородскую область. На этот раз речь идет не о рейдах диверсионных групп, а о войсковой операции, проводимой при поддержке тяжелой бронетехники, артиллерии и зенитных средств. Масштаб предпринятых Украиной действий, а также использование ВСУ западной техники вынуждали союзников Киева как-то реагировать на происходящее.

Комментарии Евросоюза оказались дежурными. Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Украина «имеет законное право защищаться, в частности нанося удары по агрессору на его территории», а Брюссель «продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту». При этом, считают ли в ЕС реализацией такого права наступление в Курской области, в результате которого пострадали десятки гражданских, господин Стано не уточнил.

Реакция США была менее однозначной. Одним из первых боестолкновения в Курской области прокомментировал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Из его слов следовало, что США не были осведомлены о планах ВСУ, а потому «намерены связаться с украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся». Он подчеркнул, что США не меняли своего отношения к применению американского дальнобойного оружия за пределами международно признанной территории Украины и позволяют ВСУ использовать поставленные вооружения только в отношении «неминуемых угроз прямо через границу».

О том, что Киев не уведомил Вашингтон о намерениях войти в Курскую область, также заявили пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Госпожа Жан-Пьер, впрочем, подчеркнула: «Надо помнить, что в этом регионе (Курская область.— “Ъ”) есть российские войска. Они там находятся, атакуют из этого региона Украину. Нельзя об этом забывать».

Владимиру Путину доложили о помощи пострадавшим в Курской области

Зато в заявлении ООН неожиданно прозвучала критика Украины. По словам заместителя официального представителя генсека организации Фархана Хака, «подобные инциденты повышают риски вызывающей беспокойство эскалации кризиса». «Мы хотели бы видеть деэскалацию ситуации в максимально возможной степени»,— заверил господин Хак.

Военные эксперты, опрошенные американской газетой The New York Times, отмечают, что с оперативной и стратегической точек зрения операция ВСУ в Курской области не имеет смысла. Во-первых, из-за серьезной траты украинской стороной людей и ресурсов, необходимых на других участках фронта. Во-вторых, атака на Курскую область рискует еще больше растянуть линию боевого соприкосновения, что, учитывая нехватку у ВСУ личного состава, вряд ли сыграет на руку Украине. Примерно к тем же выводам пришли и эксперты, побеседовавшие с Financial Times.

Отдел внешней политики

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