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Дни рождения

Сегодня исполняется 80 лет создателю и руководителю проекта «Российский фонд помощи» (Русфонд) Издательского дома «Коммерсантъ» Льву Амбиндеру

Лев Амбиндер

Лев Амбиндер

Фото: Арсений Несходимов

Лев Амбиндер

Фото: Арсений Несходимов

Его поздравляет член-корреспондент РАН, детский онколог-гематолог Алексей Масчан:

— Дорогой Лев Сергеевич! Для меня Вы являетесь образцом мужества, внутренней силы, невероятного энергетического драйва, которым нам — более молодым и не очень молодым поколениям — стоит только благодарно и искренне позавидовать! То, что Вы сделали за последние 20–30 лет, достойно не только восхищения, но и самого настоящего человеческого поклонения! Вы спасли невероятное количество жизней. Вы дали надежду огромному количеству врачей, позволили им стать такими Профессионалами, какими они и хотели стать. Будьте здоровы, дорогой Лев Сергеевич, будьте с нами долго-долго, чтобы нам легче было жить честнее и правильней!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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