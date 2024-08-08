На городские маршруты Сочи выйдут 26 новых автобусов на экотопливе

В Сочи на городских маршрутах запускают 26 современных автобусов, работающих на экотопливе. Новая техника станет частью программы по улучшению городского транспорта и обеспечению комфорта для пассажиров, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Во время тестового рейса представители администрации города пообщались с пассажирами и получили положительные отзывы о новых транспортных средствах. Пассажиры отметили наличие мощной системы климат-контроля, удобных валидаторов для оплаты проезда, медиапанелей, которые предоставляют информацию о движении. Автобусы также оснащены аппарелями и поручнями, что делает их более доступными для родителей с колясками и людей с инвалидностью.

Эта партия автобусов является уже третьей в рамках президентского национального проекта «Безопасные качественные дороги». Господин Прошунин отметил, что для этого обновления автопарка использовали исключительно отечественные модели, а также продукцию партнеров из Республики Беларусь, что позволило отказаться от западных образцов и комплектующих. Такой подход способствует не только повышению уровня комфорта на главном курорте страны, но и продвижению зеленых технологий, заявил мэр.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram