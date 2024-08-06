COVID взялся за старое

В России с середины июля наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом. Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией оценивает рост числа заболевших в период 29 июля—4 августа почти в 8 тыс., что на 28% больше, чем на предыдущей неделе. Эксперты, в том числе и главный внештатный инфекционист Минздрава, не исключают роста заболеваемости с началом осени в связи с сезонными факторами и появлением новых штаммов и вариантов вируса. При этом медики не призывают возобновлять массовую вакцинацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждый новый всплеск коронавируса напоминает о сплошном тестировании и постоянной ревакцинации, но пока медики таких требований не выдвигают

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Каждый новый всплеск коронавируса напоминает о сплошном тестировании и постоянной ревакцинации, но пока медики таких требований не выдвигают

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В России сейчас в пересчете на каждые 100 тыс. человек насчитывается 5,43 больного ковидом. Показатель заболеваемости за минувшую неделю вырос на 28,2% по сравнению с предыдущей семидневкой, подчеркнули в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Подъем отмечен в 58 субъектах России. Всего в стране за прошедшую неделю выявили 7777 новых пациентов, были госпитализированы 886 человек с коронавирусом (на 0,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей). Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 регионах, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 7785 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 7,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за это же время десять пациентов.

Подъем заболеваемости коронавирусом начался в середине июля: 15–21 июля заболеваемость COVID-19 выросла на 1,2% к предыдущей неделе (зарегистрировано 5431 пациента, 20 умерли). 22–28 июля рост составил 14% (6148 заболевших, 23 скончались).

Судить о том, начался ли подъем заболеваемости или она находится на пике, сейчас сложно, полагает инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков: диагностика коронавируса, по его словам, приобрела «выборочный характер». «Клинически это правильно: зачем диагностировать все легкие случаи? Их сейчас 90%, заболевание проходит, по сути, самостоятельно, не требует диагностики и иной терапии, кроме той, что применяют при банальной симптоматической респираторной инфекции»,— комментирует господин Поздняков. При этом он подчеркивает, что ковид — не сезонная, а штаммовая инфекция: «Возникает новый штамм — снижается имеющая иммунитет прослойка населения. Новый штамм легче уходит из-под атаки иммунной системы, эффективнее заражает людей — заболеваемость подрастает».

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов не исключает, «основываясь на данных прошлых лет», что количество новых случаев COVID-19 в России вырастет с началом осенне-зимнего сезона: «В период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями для возбудителя COVID-19, как и для возбудителей гриппа, аденовирусной инфекции и других ОРВИ, формируются благоприятные для передачи условия — например, долгое пребывание людей в помещениях». «На динамику заболеваемости COVID-19 также влияет возникновение и распространение новых штаммов возбудителя заболевания»,— признает господин Чуланов.

Отметим, по данным Роспотребнадзора, сейчас треть всех зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России приходится на штамм FLiRT, остальные — на другие штаммы семейства омикрон.

Характерными симптомами заболевания, вызванного вариантом FLiRT, являются лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле и потеря вкуса или обоняния. Исследования показывали, что FLiRT менее заразен, чем его предшественники.

Между тем эксперты больше не рекомендуют проводить массовую вакцинацию. «Смысла в этом сейчас для широких масс населения нет, заболевание представляет опасность только для людей с тяжелой фоновой патологией. Кроме того, вакцина сейчас отстает от актуальных штаммов. Поэтому защита в любом случае будет не такая всеобъемлющая и полная, как хотелось бы»,— говорит Андрей Поздняков. С ним согласна и официальный представитель ВОЗ Мария фон Керков: во вторник на брифинге в Женеве она заявила, что пока нет вакцины против COVID-19, способной полностью остановить передачу вируса, а существующие препараты оказывают на это лишь ограниченное влияние.

Наталья Костарнова